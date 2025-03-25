Beyaz Saray’da skandal ifşa! Bakan gazeteciyi ekledi sohbet grubunda savaş planını paylaştı

ABD yeni haftaya öyle büyük bir skandalla başladı ki dünya Beyaz Saray'ı konuşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, Reuters

BEYAZ SARAY'DA SKANDAL İFŞA

The Atlantic dergisi, Washington'un ABD'nin savaş planını ifşa ettiğini iddia etmişti. Beyaz Saray'dan pazartesi günü yapılan açıklamada ABD askerlerinin Yemen'deki Husi militanlarına yönelik saldırı başlatmasından iki saat önce, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bir gazetecinin de yer aldığı şifreli bir grup sohbetinde savaş planlarını ifşa ettiğini söyledi ve The Atlantic dergisinde yer alan bir haberi doğruladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegsetg, Reuters

SIGNAL'DE SAVAŞ PLANI! GAZETECİYİ DE YANLIŞLIKLA EKLEDİLER

The Atlantic gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg, pazartesi günü yayımlanan makalesinde, kendisinin ticari mesajlaşma uygulaması Signal'deki sohbete, ulusal güvenlik danışmanı Michael Waltz tarafından yanlışlıkla eklendiğini yazdı.

Gazetecinin Signal'deki gruba yanlışlıkla eklenmesinin yanı sıra ABD'nin savaş planlarının, güvenli hükümet kanallarının dışında mesajlaşma uygulamasında yapılması bile başlı başına bir skandal.

Goldberg, Yemen'deki saldırılardan önceki iki günde Başkan Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin kıdemli üyeleri arasındaki sohbeti takip edebildiğini söyledi. Bay Goldberg, grupta Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bulunduğunu yazdı.

Signal mesajlaşmaları, Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

YEMEN'E SALDIRI PLANI İFŞA

Goldberg, 15 Mart sabahı saat 11:44'te Hegseth'in "Yemen'e yapılacak saldırıların operasyonel ayrıntılarını, hedefler, ABD'nin konuşlandıracağı silahlar ve saldırı sıralaması hakkındaki bilgilerle birlikte" grupta paylaştığını yazdı ve "Bunlarda yer alan bilgiler, ABD'nin bir düşmanı tarafından okunmuş olsaydı özellikle daha geniş Orta Doğu'da Amerikan askeri ve istihbarat personeline zarar vermek için kullanılabilirdi." İfadelerini kullandı.

Yemen, Takvim.com.tr

"OKUYUNCA ÜRPERDİM"

Bir de röportaj veren Goldberg "Cumartesi günü Hegseth metnine kadar, esas olarak prosedürel ve politik mesajlaşmaydı. Sonra savaş planları oldu ve dürüst olmak gerekirse bu omurgamdan aşağı bir ürperti gönderdi." dedi.

Savaş planlarını detaylarıyla yayımlamayan Goldberg, Hegseth'in "Yemen'deki ilk patlamaların iki saat sonra, Doğu saatiyle 13:45'te hissedileceğini" yazdığını belirtti ve "Bu yüzden bir süpermarketin otoparkında arabamda bekledim. Eğer bu Signal konuşması gerçek olsaydı Husi hedefleri yakında bombalanırdı diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Pentagon yetkilileri ve sakinlerine göre, saat 1:55 civarında, ilk hava saldırıları, Husi liderliğinin kaleleri olarak bilinen Yemen'in başkenti Sana ve çevresindeki mahallelerdeki binalara isabet etti. Saldırılar sonraki birkaç gün boyunca devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, Reuters

ŞİMDİ PANİK ZAMANI: YA DÜŞMANIN ELİNE GEÇSEYDİ…

Hegseth, gruba operasyonel güvenlik için kullanılan askeri kısaltmayı kullanarak "Şu anda OPSEC konusunda temiziz" diye yazdı. Birkaç Savunma Bakanlığı yetkilisi, Bay Hegseth'in Amerikan savaş planlarını ticari bir sohbet grubuna koymuş olmasından dolayı şoke olduklarını ifade ettiler. Bu tür bir sohbetin bir Signal sohbet grubunda yapılmasının, hassas bilgilerin işlenmesini kapsayan bir yasa olan Casusluk Yasası'nın ihlali olabileceğini söylediler. Özellikle de Çin'in devam eden bilgisayar korsanlığı çabaları nedeniyle konunun daha da vahim olduğuna dikkat çekildi.

TRUMP VE HEGSETH İDDİAYI YALANLADI BEYAZ SARAY ONLARI…

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, The Atlantic'teki makaleden haberi olmadığını söyledi ve "Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bana bunu ilk kez anlatıyorsun." dedi. Hegseth, ise pazartesi günü Asya'ya yaptığı bir haftalık seyahatin ilk durağı olan Hawaii'ye indikten sonra kendisiyle birlikte seyahat eden muhabirlerle konuştu. Bay Goldberg'e "sözde gazeteci" diyen Hegsteh baskı altındayken "kimse savaş planlarını mesaj olarak atmıyordu ve bu konuda söyleyeceklerim bu kadar" dedi. Skandalı kabullenen Beyaz Saray ise Trump'ı ve Hegseth'i yalanladı.

Grup sohbetinde ayrıca JD Vance'in Yemen saldırısının zamanlamasını bir "hata" olarak nitelendirdiği de görüldü. Kendisi ve Bay Hegseth sohbette, Avrupa ülkelerinin ABD Donanması'nın nakliye yollarını Husi saldırılarından koruma çabalarından faydalandığını savundu.

Beyaz Saray'da kabine toplantısı, Reuters

İŞTE O GRUPTAKİ KONUŞMALAR…

Vance operasyondan önce yazdığı mesajda, "Başkan'ın bunun şu anda Avrupa'ya ilişkin verdiği mesajla ne kadar tutarsız olduğunun farkında olduğundan emin değilim. Ekibin fikir birliğini desteklemeye ve bu endişeleri kendime saklamaya istekli olduğunu. Ancak "Avrupa'yı tekrar kurtarmaktan nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hegseth ise JD Vance'e cevaben ise: "Avrupa'nın serbest yüklenmesinden duyduğunuz nefreti tamamen paylaşıyorum. Bu iğrenç bir şey. Ancak bence gitmeliyiz" dedi.