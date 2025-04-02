Hollywood’dan bir efsane daha eksildi! Batman’in yıldızı Val Kilmer hayatını kaybetti

Efsanevi Hollywood aktörü Val Kilmer 65 yaşında hayatını kaybetti.

Batman, Top Gun, The Doors gibi gişe rekorları kıran filmlerin yıldızı, dünyaca ünlü Val Kilmer'ın ölümünü kızı doğruladı.

Val Kilmer, Reuters

KANSERE YAKALANMIŞTI

Kilmer'e 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi nedeniyle soluk borusunda bir tüp oluşmuş ve nefes alma zorluğu çekiyordu.

TIBBİ MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKTI

Bir Hıristiyan Bilimci olarak Kilmer, tıbbi müdahaleler arama konusunda karışık görüşlere sahipti ve zaman zaman fiziksel iyileşmeleri ilaçtan ziyade duanın gücüne bağladı. Bazen, kanser olduğunu inkar etti.

Val Kilmer, Reuters

BATMAN, TOP GUN, THE DOORS…

1986'da gişe rekorları kıran Top Gun filmindeki "Iceman" ve 1995 yapımı Batman Forever filmindeki Batman/Bruce Wayne rolüyle tanınan Kilmer özellikle western, müzikal ve aksiyon-macera filmleriyle ün kazanmıştı. Kilmer The Doors filminde müzisyen Jim Morrison'u da canlandırmış ve büyük beğeni toplamıştı.

SESİNİ MORRISAN'DAN AYIRAMAMIŞLARDI

1996 yılında Oliver Stone'un biyografisini yazan James Riordan ise hayatta kalan Doors grubu üyelerinin, Kilmer'ın kendi şarkılarını seslendirdiği kayıtları Morrison'ın orijinalinden ayırt edemediğini yazmıştı.