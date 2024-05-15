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Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı

ABD, Çin ve Rusya cephesinde yeni hesaplaşma aracı sosyal medya şirketleri oldu. Telegram CEO’su Pavel Durov, ABD merkezli sosyal medya şirketi Signal’in yöneticisinin CIA ajanı olduğunu iddia ederek güvenlik açığı konusunda dünyayı uyardı. Signal Vakfı’nın yöneticisi Katherine Maher’in geçmişi tek tek ortaya dökülürken istihbarat, yapay zeka ve teknolojinin ardından yeni cephe de sosyal medya şirketleri oldu. Peki, Signal’in arkasında CIA mi var? Signal Vakfı yöneticisi Katherine Maher’in istihbarat örgütleri ile ilişkisi ne? İşte, ABD-Rusya savaşında yeni cephenin şifreleri…

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 14:23 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 15:41
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı

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ABD, Çin ve Rusya arasında istihbarat, yapay zeka ve teknoloji alanlarında devam eden savaş, sosyal medya şirketlerine de sıçradı. Telegram ve Signal ABD ile Rusya arasında adeta yeni bir cephe açtı.

TELEGRAM'DAN SIGNAL'E GİZLİLİK SALDIRISI

Telegram CEO'su Pavel Durov, mesajlaşma hizmetinin güvenli olmadığını ve ABD istihbarat teşkilatları ile bağları olduğunu iddia ederek Signal'i yerden yere vurdu.

Darov, çarşamba günü Telegram kanalında yaptığı açıklamada rakip mesajlaşma uygulaması Signal'in ABD hükümeti ile bağlantılı olduğunu, uçtan uca şifreleme konusunda şüphe uyandırdığını ve yazılımın şeffaf olmadığını belirterek güvenli bir uygulama olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

ABD'DEN ÜÇ MİLYON DOLARLIK HİBE

Signal'in ABD hükümetinin Açık Teknoloji Fonu'ndan alınan üç milyon dolarlık hibe ile kurulduğuna dikkat çekilirken Telegram CEO'su Signal Vakfı'nın şu anki başkanı Katherine Maher'in 2010-2011 yılları arasında ABD destekli bir STK olan Ulusal Demokratik Enstitü'de çalıştığını belirtiyor.

SIGNAL YÖNETİCİSİ CIA AJANI MI?

Maher'in Arap Baharı sırasında bir "rejim değişikliği ajanı" olduğu ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki muhaliflerle iletişim kurduğu belirtiliyor. Maher'in ayrıca, 2014-2016 yılları arasında Wikimedia'da CCO ve 2016-2021 yılları arasında ise CEO olarak görev yaptığı, 2022'den geçtiğimiz ocak ayına kadar Dış İlişkiler Kurulu'nda yer aldığı ve geçtiğimiz mart ayında ise Ulusal Halk Radyosu'nda CEO olduğu belirtildi.

Signal Vakfı’nın başkanı Katherine MaherSignal Vakfı’nın başkanı Katherine Maher

ELON MUSK DA DAHİL OLDU

Durov, Signal'i veri gizliliği, kaynak kodu gibi güvenlik açığı oluşturabilecek sorunlarla suçlarken Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk'ın da dahil olması, meselenin politik olduğunu gözler önüne serdi.

Geçmişte Signal'i destekleyen Elon Musk, Signal özel mesajlaşma uygulamasını kınadı. Signal Vakfı Direktörü Katherine Meher'i eleştiren bir açıklama yayımlayan Musk, platformun güvenlik açıklarından bahsetti.

ABD-RUSYA SAVAŞINDA YENİ CEPHE

Telegram ve Signal arasında "gizli sohbet" özelliği gibi farklar var fakat konu iki sosyal medya şirketinin rekabetinden öte ABD-Rusya savaşı olarak tezahür ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın Çin'in başkenti Pekin'e düzenlediği ziyaret ve burada Tesla için imzaladığı anlaşma ABD'de bomba etkisi yaratmış ve anlaşmanın ABD-Çin savaşını kızıştırdığı iddia edilmişti. İstihbarat, teknoloji, yapay zeka ve şimdi de sosyal medya şirketleri ABD-Çin ve Rusya arasındaki savaşın cepheleri olmaya devam ediyor.

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