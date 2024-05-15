Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı

ABD , Çin ve Rusya arasında istihbarat, yapay zeka ve teknoloji alanlarında devam eden savaş, sosyal medya şirketlerine de sıçradı. Telegram ve Signal ABD ile Rusya arasında adeta yeni bir cephe açtı.

Darov, çarşamba günü Telegram kanalında yaptığı açıklamada rakip mesajlaşma uygulaması Signal'in ABD hükümeti ile bağlantılı olduğunu, uçtan uca şifreleme konusunda şüphe uyandırdığını ve yazılımın şeffaf olmadığını belirterek güvenli bir uygulama olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

Telegram CEO'su Pavel Durov, mesajlaşma hizmetinin güvenli olmadığını ve ABD istihbarat teşkilatları ile bağları olduğunu iddia ederek Signal 'i yerden yere vurdu.

ABD'DEN ÜÇ MİLYON DOLARLIK HİBE

Signal'in ABD hükümetinin Açık Teknoloji Fonu'ndan alınan üç milyon dolarlık hibe ile kurulduğuna dikkat çekilirken Telegram CEO'su Signal Vakfı'nın şu anki başkanı Katherine Maher'in 2010-2011 yılları arasında ABD destekli bir STK olan Ulusal Demokratik Enstitü'de çalıştığını belirtiyor.

SIGNAL YÖNETİCİSİ CIA AJANI MI?

Maher'in Arap Baharı sırasında bir "rejim değişikliği ajanı" olduğu ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki muhaliflerle iletişim kurduğu belirtiliyor. Maher'in ayrıca, 2014-2016 yılları arasında Wikimedia'da CCO ve 2016-2021 yılları arasında ise CEO olarak görev yaptığı, 2022'den geçtiğimiz ocak ayına kadar Dış İlişkiler Kurulu'nda yer aldığı ve geçtiğimiz mart ayında ise Ulusal Halk Radyosu'nda CEO olduğu belirtildi.

Signal Vakfı’nın başkanı Katherine Maher