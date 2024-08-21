Sicilya’da hortum faciası! Fırtınaya kapılan lüks yatta milyarder Mike Lynch kaybolmuştu: Kazayı getiren detay ortaya çıktı

ÖNLEM ALINMADI MI?

Araştırmacılar, gece boyunca kötü hava koşullarının beklenmesi nedeniyle uygun önlemlerin alınıp alınmadığını ve mürettebat üyelerinden herhangi birinin cezai sorumluluğu olup olmadığını inceleyecek.

DALGIÇLAR KAMARALARA ULAŞAMADI

Mike Lynch'in süper yatının batmasının ardından kaybolan altı yolcuyu bulmaya çalışan dalgıçlar, teknelerde çalışma konusunda deneyimli bir yerel demircinin yardımıyla 3 santimetre kalınlığındaki bir ambar penceresini kırmayı başardılar.

İtalyan medyasına göre, demirci, dalgıçların bu gece cam pencereden geminin gövdesine ve ortak alanlarına girmelerini sağlayacak özel krikolar yaptı ancak engeller nedeniyle henüz kamaralara ulaşamadılar.

Bir mühendis, kayıp yolcuların yüzeyin 50 metre altındaki hava ceplerinde hâlâ hayatta olabileceğini iddia etti. Bu, enkazın bulunduğu yerin derinliği nedeniyle her dalışta yalnızca on dakika su altında kalabilen dalgıçların zamana karşı yarıştığı anlamına geliyor.