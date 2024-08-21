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Sicilya’da hortum faciası! Fırtınaya kapılan lüks yatta milyarder Mike Lynch kaybolmuştu: Kazayı getiren detay ortaya çıktı

İtalya’da Sicilya açıklarında dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch’in de kaybolduğu lüks yat faciasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Hortuma kapılan lüks yat hakkına soruşturma devam ederken enkazda çalışmaları sürdüren dalgıçlar kritik hatayı tespit etti. İşte, 7 kişiye hala ulaşılamayan Bayesian yatı ile ilgili son gelişmeler…

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 10:23 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 10:37
Sicilya’da hortum faciası! Fırtınaya kapılan lüks yatta milyarder Mike Lynch kaybolmuştu: Kazayı getiren detay ortaya çıktı

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İtalya'da Sicilya açıklarında dünyaca ünlü milyarderin denizde kaybolduğu tekne faciasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ MİLYARDER KAYIP

Sicilya açıklarında pazartesi günü fırtınada meydana gelen hortumda Porticello Limanı açıklarında batan teknede dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch'in bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bayesian adlı lüks teknede Lynch ve ailesinin bulunduğu öğrenildi. Teknedeki 22 kişiden 15'i kurtarılırken Lynch ve kızına ise hala ulaşılamadı.

Mike LynchMike Lynch

KAMARADA MAHSUR MU KALDILAR?

Lynch ve ailesinin teknedeki kamaralarda mahsur kaldığı düşünülüyor. İngiliz Daily Mail'e göre Lynch'in 57 yaşındaki eşi Angela Bacares'in ise kurtulanlar arasında olduğu belirtiliyor.

Olay yerindeki uzmanlardan biri Termini Imerese savcıları tarafından başlatılan soruşturmanın ilk odak noktasının, fırtına vurmadan önce yat mürettebatının gemiye erişim kapaklarını kapatıp kapatmadığı olacağını söyledi.

ÖNLEM ALINMADI MI?

Araştırmacılar, gece boyunca kötü hava koşullarının beklenmesi nedeniyle uygun önlemlerin alınıp alınmadığını ve mürettebat üyelerinden herhangi birinin cezai sorumluluğu olup olmadığını inceleyecek.

DALGIÇLAR KAMARALARA ULAŞAMADI

Mike Lynch'in süper yatının batmasının ardından kaybolan altı yolcuyu bulmaya çalışan dalgıçlar, teknelerde çalışma konusunda deneyimli bir yerel demircinin yardımıyla 3 santimetre kalınlığındaki bir ambar penceresini kırmayı başardılar.

İtalyan medyasına göre, demirci, dalgıçların bu gece cam pencereden geminin gövdesine ve ortak alanlarına girmelerini sağlayacak özel krikolar yaptı ancak engeller nedeniyle henüz kamaralara ulaşamadılar.

Bir mühendis, kayıp yolcuların yüzeyin 50 metre altındaki hava ceplerinde hâlâ hayatta olabileceğini iddia etti. Bu, enkazın bulunduğu yerin derinliği nedeniyle her dalışta yalnızca on dakika su altında kalabilen dalgıçların zamana karşı yarıştığı anlamına geliyor.

Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kaybolduSicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu

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