Sicilya’da hortum faciası! Fırtınaya kapılan lüks yatta milyarder Mike Lynch kaybolmuştu: Kazayı getiren detay ortaya çıktı

İtalya'da Sicilya açıklarında dünyaca ünlü milyarderin denizde kaybolduğu tekne faciasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.
İtalya'da Sicilya açıklarında dünyaca ünlü milyarderin denizde kaybolduğu tekne faciasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.
DÜNYACA ÜNLÜ MİLYARDER KAYIP
Sicilya açıklarında pazartesi günü fırtınada meydana gelen hortumda Porticello Limanı açıklarında batan teknede dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch'in bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Bayesian adlı lüks teknede Lynch ve ailesinin bulunduğu öğrenildi. Teknedeki 22 kişiden 15'i kurtarılırken Lynch ve kızına ise hala ulaşılamadı.
KAMARADA MAHSUR MU KALDILAR?
Lynch ve ailesinin teknedeki kamaralarda mahsur kaldığı düşünülüyor. İngiliz Daily Mail'e göre Lynch'in 57 yaşındaki eşi Angela Bacares'in ise kurtulanlar arasında olduğu belirtiliyor.
Olay yerindeki uzmanlardan biri Termini Imerese savcıları tarafından başlatılan soruşturmanın ilk odak noktasının, fırtına vurmadan önce yat mürettebatının gemiye erişim kapaklarını kapatıp kapatmadığı olacağını söyledi.
ÖNLEM ALINMADI MI?
Araştırmacılar, gece boyunca kötü hava koşullarının beklenmesi nedeniyle uygun önlemlerin alınıp alınmadığını ve mürettebat üyelerinden herhangi birinin cezai sorumluluğu olup olmadığını inceleyecek.
DALGIÇLAR KAMARALARA ULAŞAMADI
Mike Lynch'in süper yatının batmasının ardından kaybolan altı yolcuyu bulmaya çalışan dalgıçlar, teknelerde çalışma konusunda deneyimli bir yerel demircinin yardımıyla 3 santimetre kalınlığındaki bir ambar penceresini kırmayı başardılar.
İtalyan medyasına göre, demirci, dalgıçların bu gece cam pencereden geminin gövdesine ve ortak alanlarına girmelerini sağlayacak özel krikolar yaptı ancak engeller nedeniyle henüz kamaralara ulaşamadılar.
Bir mühendis, kayıp yolcuların yüzeyin 50 metre altındaki hava ceplerinde hâlâ hayatta olabileceğini iddia etti. Bu, enkazın bulunduğu yerin derinliği nedeniyle her dalışta yalnızca on dakika su altında kalabilen dalgıçların zamana karşı yarıştığı anlamına geliyor.