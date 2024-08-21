Afganistan’dan BM’ye rest! O kişi artık ülkeye giremeyecek

Afganistan Birleşmiş Milletler'e (BM) resmen rest çekti. Afganistan yönetimi, BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

BM RAPORTÖRÜNÜ RESMEN KOVDULAR

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye açıklama yaptı ve BM başta olmak üzere çoğu uluslararası kurumun "taraflı" ve "düşmanları" olduğunu belirtti.

Mücahid, Kabil'de ofisi bulunan BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını belirtti ve gerekli uyarıları yaptıklarını, BM'nin insan hakları konularında yayımladığı raporları reddettiklerini kendilerine bildirdiklerini söyledi.

Afganistan yönetimi, bir zamanlar ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Begram Hava Üssü'nde helikopterler ve ağır silahlar eşliğinde askeri geçit töreni düzenleyerek yönetimdeki üçüncü yılını kutladı. Başkent Kabil'de eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı'ndan şehir turuna çıkan konvoylar, tüm başkenti gezdi, 14.08.2024

BM'DEN AFGANİSTAN ALEYHİNE PROPOGANDA

Mücahid, BM raportörü Bennett'e itibar etmediklerini ve Afganistan'a seyahat etme izninin bulunmadığını belirterek nedenini ise "Afganistan aleyhine propaganda" olarak tanımladı ve şöyle konuştu:

Sayın Bennett'in Afganistan'a gelmesi yasaklandı, çünkü Afganistan'a yönelik propaganda yapmakla görevlendirilmişti. Güvenebileceğimiz biri değil. Kendisi Afganistan'da bulunmuyor ve propaganda ile meşgul olduğu için gelme izni de yok. Küçük konuları büyütüyordu ve diğer kurumlara da yanlış bilgiler veriyordu. Bu nedenle Afganistan'da yasaklı.

Mücahid, söz konusu kurumların Afganistan'da meydana gelen "olumlu gelişmeleri" görmeyip, "zayıf gördükleri konulara" odaklandığını dile getirerek "Afganistan aleyhine propaganda yapılması için çabalıyorlar." dedi.

Ağustos 2021'de yönetime geldiklerinde genel af ilan ettiklerini anlatan Mücahid, raporlara konu olan ve genel affı ihlal eden görevlilerin ise cezalandırıldığını ifade etti.

Bennett, Nisan 2022'de BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü olarak atanmıştı. Bennett, Afganistan'daki insan haklarının durumuna ilişkin mevcut yönetime eleştirilerde bulunmuştu.

Afganistan yönetimi, uluslararası toplumun özellikle insan hakları konularındaki raporlarının "Afganistan gerçeklerine aykırı" olduğunu savunuyor.