SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Sicilya’da batan lüks yatta büyük gizem! Mike Lynch ölü bulundu: Suç ortağı iki gün önce hayatını kaybetmişti! Kaza mı cinayet mi

Dünyaca ünlü teknoloji devi milyarder Mike Lynch Sicilya açıklarında hortum sonucu batan yatın enkazında ölü bulundu. Üç gündür kayıp olan beş kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirilirken olayın seyrini değiştiren bir detay gündeme damga vurdu. Dolandırıcılık davasından hapis yatan Lynch’in suç ortağının da tekne kazasından sadece iki gün önce geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Peki, suç ortaklarının neredeyse eş zamanlı ölümü kaza mı cinayet mi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 10:53 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 11:34
Sicilya’da batan lüks yatta büyük gizem! Mike Lynch ölü bulundu: Suç ortağı iki gün önce hayatını kaybetmişti! Kaza mı cinayet mi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sicilya'da fırtına sonucu oluşan hortumda lüks yat Bayesian'ın batması sonucu kaybolan dünyaca ünlü teknoloji devi milyarder Mike Lynch ve kızı enkazda ölü bulundu. Yetkililer Lynch ve 18 yaşındaki kızı ile birlikte hala kayıp olan beş kişinin cesetlerinin bulunduğunu bildirdi.

SUÇ ORTAĞI DA 2 GÜN ÖNCE ÖLDÜ

18 milyon dolarlık lüks yelkenli geminin neden battığına ilişkin soru işaretleri devam ederken ortaya çıkan kritik bir detay gündeme damga vurdu.

KAZA MI CİNAYET Mİ?

Lynch'in suç ortağı Stephen Chamberlain'in cumartesi günü Cambridgeshire'da koşarken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Chamberlain'in de Lynch ile neredeyse eş zamanlı bir kazaya kurban gitmesi yat faciası ile ilgili soru işaretlerini artırdı.

Stephen Chamberlain daha önce Mike Lynch ile birlikte ABD dolandırıcılık davasında beraat etmişti.Stephen Chamberlain daha önce Mike Lynch ile birlikte ABD dolandırıcılık davasında beraat etmişti.

Peki, milyarder Mike Lynch kimdir? Stephen Chamberlain ile aralarında nasıl bir ilişki var? Nasıl oldu da suç ortakları peş peşe kazalarda hayatını kaybetti?

15 DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINDAN AKLANMIŞTI

İngiltere'nin Bill Gates'i olarak nitelendirilen Mike Lynch, yaklaşık üç ay önce 2011 yılında şirketi Autonomy'nin Silikon Vadisi devi Hewlett-Packard tarafından 11.1 milyar dolara satın alınması dolayısıyla ABD'de karşı karşıya kaldığı 15 dolandırıcılık suçlamasından aklanmıştı.

Mike LynchMike Lynch

CAMERON'IN BİLİM DANIŞMANI

Brüksel'de 1998'de halka açılan Autonomy adlı şirketi büyük bir hızla büyüyen ve Londra Borsası'na taşınan Lynch, başbakanlık döneminde David Cameron'a bilim danışmanlığı da yapmıştı.

2006 yılında girişimciliğe hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı alan Lynch, şirketinde "ciddi muhasebe usulsüzlükleri"nin ortaya çıkmasının ardından 8,8 milyon dolar zarar etti.

2006'dan bu yana itibarını kurtarmaya çalışan Lynch, şirketin eski finans direktörü Sushovan Hussain'in 2018'de dolandırıcılıktan suçlu bulunması ve ABD'de beş yıl hapis cezasına çarptırılması ile itibarını yeniden kaybetmişti. Lynch, 2022'de HP tarafından Hussain'in hileli uygulamalarından haberdar olduğu gerekçesi ile açılan hukuk dolandırıcılığı davasını kaybetti.

SUNDAY TIMES'IN ZENGİNLER LİSTESİNE ADINI YAZDIRDI

Lynch ailesi 500 milyon sterlinlik servetleri ile 2024 Sunday Times Zenginler Listesi'nde yer alıyor.

Sicilya’da hortum faciası! Fırtınaya kapılan lüks yatta milyarder Mike Lynch kaybolmuştu: Kazayı getiren detay ortaya çıktıSicilya’da hortum faciası! Fırtınaya kapılan lüks yatta milyarder Mike Lynch kaybolmuştu: Kazayı getiren detay ortaya çıktı
Sicilya'da hortum faciası! Fırtınaya kapılan lüks yatta milyarder Mike Lynch kaybolmuştu: Kazayı getiren detay ortaya çıktı

Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kaybolduSicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu
Sicilya faciası! 160 metrelik lüks yatı hortum vurdu: Dünyaca ünlü milyarderler kasırgada kayboldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan bu villa kimin... İBB ne karşılığında göz yumdu
Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı! Gerede’deki orman yangını kontrol altına alındı
Türk Telekom
Hapisten çıkar çıkmaz arabalarını istediği iddia edilmişti! Dilan Polat’ın avukatından yeni açıklama! Lüks araçlara ne olacak?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Atletico’ya teklif yapıldı
Piyasaya operasyon sürüyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP yandaşı Nuray Babacan’ın o haberini yalanladı
İstanbul’da alarm: Barajlarda doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü! Son 10 yılın en düşük 3. seviyesi
Yeni ekonomi paketi geliyor! Sanatçıdan sporcuya kadar birçok kesim mercek altında
ÖZEL | Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’na veda videosu!
Emekliye 4 fırsat! Promosyon 24 bin TL’yi bulabiliyor! Tarihe dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
CANLI TAKİP | ABD savaş gemisi Orta Doğu’ya ulaştı! CENTCOM duyurdu: Bir sonraki adım güdümlü füze denizaltısı
Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanacak! Tarih belli oldu
Spor yazarları Galatasaray-Young Boys maçını değerlendirdi! Batshuayi’nin çabası övgü! Orta sahaya dikkat
Katil Timur Cihantimur hakkında yeni detay! Sırılsıklam aşık çıktı: Cezaevindeki tüm telefon haklarını sevgilisine kullandı
SON DAKİKA