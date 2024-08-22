Sicilya’da batan lüks yatta büyük gizem! Mike Lynch ölü bulundu: Suç ortağı iki gün önce hayatını kaybetmişti! Kaza mı cinayet mi

Peki, milyarder Mike Lynch kimdir? Stephen Chamberlain ile aralarında nasıl bir ilişki var? Nasıl oldu da suç ortakları peş peşe kazalarda hayatını kaybetti?

15 DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINDAN AKLANMIŞTI

İngiltere'nin Bill Gates'i olarak nitelendirilen Mike Lynch, yaklaşık üç ay önce 2011 yılında şirketi Autonomy'nin Silikon Vadisi devi Hewlett-Packard tarafından 11.1 milyar dolara satın alınması dolayısıyla ABD'de karşı karşıya kaldığı 15 dolandırıcılık suçlamasından aklanmıştı.

Mike Lynch

CAMERON'IN BİLİM DANIŞMANI

Brüksel'de 1998'de halka açılan Autonomy adlı şirketi büyük bir hızla büyüyen ve Londra Borsası'na taşınan Lynch, başbakanlık döneminde David Cameron'a bilim danışmanlığı da yapmıştı.

2006 yılında girişimciliğe hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı alan Lynch, şirketinde "ciddi muhasebe usulsüzlükleri"nin ortaya çıkmasının ardından 8,8 milyon dolar zarar etti.

2006'dan bu yana itibarını kurtarmaya çalışan Lynch, şirketin eski finans direktörü Sushovan Hussain'in 2018'de dolandırıcılıktan suçlu bulunması ve ABD'de beş yıl hapis cezasına çarptırılması ile itibarını yeniden kaybetmişti. Lynch, 2022'de HP tarafından Hussain'in hileli uygulamalarından haberdar olduğu gerekçesi ile açılan hukuk dolandırıcılığı davasını kaybetti.

SUNDAY TIMES'IN ZENGİNLER LİSTESİNE ADINI YAZDIRDI

Lynch ailesi 500 milyon sterlinlik servetleri ile 2024 Sunday Times Zenginler Listesi'nde yer alıyor.