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Trump’tan LGBT terörüne sert çıkış: "Ordudaki trans politikalarını bitireceğim"

Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletinde LGBT’yi ve ordudaki trans politikalarını sert bir dille eleştirdi. Başkan seçilirse bu uygulamalara son vereceğini belirten Trump, “ Askerlerimizin düşmanla savaşmaya odaklanması gerekiyor, cinsiyet kimlikleriyle değil” dedi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 01:37 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 02:15
Trump’tan LGBT terörüne sert çıkış: Ordudaki trans politikalarını bitireceğim

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin 2024 Başkan adayı Donald Trump, LGBT topluluğunu hedef alarak, "ordudaki trans politikalarını" sona erdirme sözü verdi.

Donald Trump LGBT topluluğunu hedef aldı Donald Trump LGBT topluluğunu hedef aldı

"BU SAÇMALIĞA SON VERECEĞİM"

Kuzey Carolina eyaletinde konuşan Trump, Amerikan ordusunun asli görevinin düşmanla mücadele etmek olduğunu belirterek, "Askerlerimizin, cinsiyet kimlikleriyle değil, düşmanla savaşa odaklanması gerekiyor. Başkan seçildiğimde bu saçmalığa son vereceğim" dedi.

Donald Trump, Kuzey Carolina eyaetinde LGBT’yi ve ordudaki trans politikalarını sert bir dille eleştirdiDonald Trump, Kuzey Carolina eyaetinde LGBT’yi ve ordudaki trans politikalarını sert bir dille eleştirdi

Trump, küresel güçlerin LGBT'yi bir terör aracı olarak kullandığını iddia ederek, bu konuda kararlı bir duruş sergiledi.

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