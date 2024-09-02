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ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya operasyon! Dominik Cumhuriyeti'nde uçağına el koydular

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa Dominik Cumhuriyeti'nde el koydu. Konuya ilişkin ABD Adalet Bakanlığı "yaptırımları deldiği gerekçesiyle" bahanesini öne sürerken, bir ABD yetkilisi  Maduro'nun uçağına el konulmasının 'en tepeye bir mesaj' olduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 22:15 Güncelleme 02 Eylül 2024, 23:02
ABD’den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya operasyon! Dominik Cumhuriyeti’nde uçağına el koydular

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ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa, "yaptırımları deldiği gerekçesiyle" Dominik Cumhuriyeti'nde el koyduklarını bildirdi.

ABD, Maduro'nun uçağına el koydu!



ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maduro'nun genellikle dış seyahatlerinde kullandığı uçağa el konulduğu belirtildi. Bakanlık, uçağın paravan şirket aracılığıyla alınıp ABD dışına çıkarıldığını ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımları deldiğini savundu.

Venezuela Devlet Başkanı MaduroVenezuela Devlet Başkanı Maduro

Maduro'nun "devlet başkanlığı uçağı" olarak kullandığı belirtilen uçağa Dominik Cumhuriyeti'nde el konulmasının, seçimlerden bu yana ABD ile Venezuela arasında iyice gerginleşen ilişkilere yeni bir yük getirmesi bekleniyor.

Venezuela Devlet Başkanı MaduroVenezuela Devlet Başkanı Maduro

RESMİ ZİYARETLERDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Air Force One uçağı olarak tanımlanan uçak, Maduro'nun daha önce dünyanın çeşitli yerlerine yaptığı resmi ziyaretlerde de görüntülenmişti.

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koyduABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu

"EN TEPEYE MESAJ"
Öte yandan ABD'li yetkili CNN'e yaptığı açıklamada Maduro'nun uçağına el konulmasının 'en tepeye bir mesaj' olarak dile getirdi.

Yetkili, "Yabancı devlet başkanının uçağına el koymak, cezai konularda duyulmamış bir şey. Burada, hiç kimsenin kanunun üstünde olmadığı, hiç kimsenin ABD yaptırımlarının erişiminin üstünde olmadığı yönünde net bir mesaj gönderiyoruz" dedi.

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koyduABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu

ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Özel Temsilcisi Anthony Salisbury ise, "Uçak, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların ve bu uçakla ilgili olarak halen incelemekte olduğumuz diğer cezai konuların ihlali sonucunda ele geçirildi" dedi.

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ABD'DEN KİRLİ PLAN!

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'de Joe Biden hükümetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkanlıktan feragat etmesi karşılığında siyasi sığınma teklifinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

WSJ'nin Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin, "gelecekte adli suçlamalarla karşı karşıya kalacak" Maduro ve hükümetinin üst düzey yetkililerini, siyasi sığınma karşılığında, ocaktaki yeni devlet başkanlığı dönemi öncesinde istifa etmeleri için ikna etmeye çalıştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı MaduroVenezuela Devlet Başkanı Maduro

MADURO GÖRÜŞMEYE BİLE YANAŞMADI

ABD ile Venezuela arasında geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da yapılan "gizli anlaşma"nın yapıldığı görüşmelerde de "Maduro'nun görevi bırakması" konusunun gündeme geldiği aktarılan haberde, Venezuela Devlet Başkanı'nın bu konuyu görüşmeye yanaşmadığı kaydedildi.

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koyduABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu

VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

Venezuela'da 29 Temmuz'da açıklanan sonuçlara göre Maduro'nun yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazandığı açıklanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti.

ABD yönetimi ise seçim sonuçlarının şeffaf şekilde açıklanmadığını öne sürerek sonuçların halkın iradesini yansıtmadığını savunmuştu.

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