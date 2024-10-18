Yahya Sinwar’ın şehadeti Filistinlilere gurur oldu! Gazeteciler böyle anlattı: Herkes saklandığını zannederken sokaklardaydı

"YATAĞIMDA DEVELER GİBİ ÖLMEKTEN KORKUYORUM"

Sinwar'ın şehadetinin ardından geçmişte yaptığı bir konuşma yeniden gündem oldu. "Ölümden korkum varsa yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten, kalp krizinden veya trafik kazasında ölmekten korkuyorum." şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.

Sinwar gündem olan konuşmasında şu ifadeleri kullanıyordu:

Söyledim ve yine söylüyorum: Ölümden korkum varsa yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten, kalp krizinden veya trafik kazasında ölmekten korkuyorum. Allah yolunda, dinimiz, vatanımız ve mukaddesatımız için ölmekten korkmuyorum. Canımız ve kanımız en küçük şehidimizden daha değerli değildir.

FİLİSTİNLİLERE GURUR: CEPHEDE YAŞADI CEPHEDE ÖLDÜ

İsrail ordusu Sinwar'ın öldüğünü iddia ederken paylaştığı görüntülerle algı yönetimine başlasa da Hamas liderinin tam da istediği gibi İsrail'e karşı mücadele içindeyken şehit düştüğü ortaya çıktı. Sinwar'ın şehadetinin ardından sosyal medya paylaşım yapan Filistinliler onun böyle ölmesinden dolayı gurur duyduklarını yazdı.

Yahya Sinwar, Takvim Foto Arşiv

İSRAİL ORDUSU YILLARCA BULAMADI

İsrail yıllardır Yahya Sinwar'ı bir suikastta öldürmek için uğraşıyordu. Özellikle 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusu Gazze'de girebildiği her yerde karış karış arasa da Sinwar'ı bulamadı. Sinwar'ı bir suikastta öldüremeyen İsrail algı yönetimine başladı ve onun Gazze'de yeraltında saklandığını ve etrafını İsrail'den alınan rehinelerle sardığını iddia etti. Fakat Sinwar Gazze'de çatışmada şehit düştü.

Yahya Sinwar'ın son anları işte böyle kaydedildi

IRAKLI GAZETECİ ANLATTI: HERKES SAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜRKEN SOKAKLARDAYDI

El Cezire'ye konuşan Iraklı gazeteci Hind Hassan ise Yahya Sinwar ile röportaj yapma fırsatı bulduğunu söyledi ve Batı-İsrail medyası onun tünellerde saklandığını iddia ederken Sİnwar'ın sokaklarda mücadele ettiğini söyledi. Hassan, El Cezire'ye verdiği demeçte 2021 yılında İsrail'in Gazze'yi 11 gün boyunca bombaladığı ve "herkesin onun saklandığına inandığı" bir dönemde Sinwar'la "sokakta herkesin gözü önünde yürürken" tanıştığını söyledi.

AKSA TUFANI'NIN BEYNİ! YAHYA SİNWAR KİMDİR?

Aksa Tufanı Operasyonu'nun beyni olarak bilinen Sinwar, İsrail ile işbirliği yapmakla suçlanan dört Filistinliyi öldürmekten hüküm giydikten sonra 23 yılını İsrail hapishanesinde geçirdi. 2011'de bir esir değişiminde serbest bırakılan Sinwar, İsrail istihbaratına göre Gazze'ye döndüğünde 7 Ekim'deki saldırıyı planlamaya başladı.