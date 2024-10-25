Elon Musk ile Vladimir Putin’in gizli görüşmeleri! ABD’de panik başladı: İşte arka planı

ABD'DE ENDİŞE BAŞLADI

Elon Musk'ın ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a yönelik desteği biliniyor. Trump'ın seçimi kazanması durumunda Elon Musk'a bir görev vereceği düşünülürken Musk ile Putin'in yakın ilişkisi ABD basınında endişeye yol açtı. Musk'ın Putin ile diyaloğunun Trump'ın Ukrayna konusunda Rusya ile anlaşma yapma isteğini güçlendirebileceği düşünülüyor.

Putin'i "ABD'nin baş düşmanlarından biri" olarak tanımlayan Wall Street Journal, Musk ile Putin yakınlaşmasının ulusal güvenlik endişelerini beraberinde getirdiğini belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD eski Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

MUSK'IN "DERİN" BAĞLARI

Musk, ABD askeri ve istihbarat teşkilatlarıyla derin iş bağları kurmuş ve bu da ona Amerika'nın en hassas uzay programlarından bazılarında benzersiz bir görünürlük kazandırmıştı. Starlink hizmetini işleten SpaceX, 2021'de 1,8 milyar dolarlık gizli bir sözleşme kazanmış ve Pentagon ve NASA için birincil roketatardır. Musk, kendisine belirli gizli bilgilere erişim sağlayan bir güvenlik iznine sahiptir.

BEYAZ SARAY "GİZLİ GÖZÜŞMELERİ BİLMİYORUZ" DEDİ

Beyaz Saray yetkilileri Musk ile Putin görüşmelerinden haberdar olmadıklarını belirtiyor. Öte yandan Musk ise geçtiğimiz hafta Pensilvanya'daki seçim kampanyasında yaptığı konuşmada hükümet sırlarına erişimi olduğunu iddia etti ve "Çok gizli bir iznim var ama bildiğim çoğu şey gibi… Bunu çok gizli tutmalarının sebebi çok sıkıcı olması" dedi.

ABD MİLYARDERLERE BAĞIMLI

Wall Street Journal'ın iddiasına göre konuşmalardan haberdar olan bir kişi ise hükümetin milyarderlerin teknolojilerine bu kadar bağımlı olması nedeniyle büyük bir ikilem içinde olduklarını belirtti. Beyaz Saray'ın, Musk'ın Putin ile görüşmelerinden rahatsız olduğunu belirten kişi, yine de Musk'ın olası güvenlik ihlalleri konusunda herhangi bir uyarı yapılmadığını belirtti.

KREMLİN "SADECE TEK BİR GÖRÜŞME" DEDİ

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kremlin'in Musk ile tek iletişiminin, Putin ile "uzay ile güncel ve gelecekteki teknolojiler" hakkında konuştukları bir telefon görüşmesi olduğunu söyledi. Bunun dışında ne Putin'in ne de Kremlin yetkililerinin Musk'la düzenli bir görüşme yapmadığını söyledi.

MUSK'IN AMACI NE? MILEI VE BOLSONARO İLE DE GÖRÜŞTÜ

Wall Street Journal'a göre Musk'ın Putin ve Kremlin yetkilileriyle yaptığı görüşmeler, onun iş dünyasının ötesine geçip jeopolitiğe doğru uzanma eğiliminin arttığını gösteriyor. Arjantinli Javier Milei ve Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile birkaç kez bir araya geldi ve iş konuştu; Bolsonaro'yu da sert bir çevrimiçi tartışmada savundu.

Ekim 2022'de Musk, Putin ile yalnızca bir kez konuştuğunu kamuoyuna açıkladı. X hesabında yaptığı açıklamada konuşmanın uzay hakkında olduğunu ve Nisan 2021 civarında gerçekleştiğini söyledi.

SADECE PUTİN DEĞİL!

ABD basını ise Musk'ın 2022'den bu yana diğer üst düzey Rus yetkililerle diyaloglar da dahil olmak üzere daha fazla görüşme yaptığını iddia ediyor.

ABD'DEN DEZENFORMASYON İDDİASI

ABD Adalet Bakanlığı geçen ay verdiği bir beyanda, Kiriyenko'nun Rus dezenformasyonunu yaymak için yaklaşık 30 internet alanı oluşturduğunu, bunların arasında Musk'ın X adlı cihazı da yer aldığını, bu alan adlarının Ukrayna'ya desteği aşındırmayı ve başkanlık seçimleri öncesinde Amerikan seçmenlerini manipüle etmeyi amaçladığını belirtmişti.

UKRAYNA'DAN DESTEĞİNİ ÇEKTİ Mİ?

Wall Street Journal, Musk'ın, Ukrayna Savaşı'nın başında Kiev'e destek mesajları verdiğini fakat ilerleyen dönemde Starlink hizmetini Ukrayna'dan çektiğini iddia ediyor. İddiaya göre Musk o dönemde Putin ile görüşmeye başlamıştı.