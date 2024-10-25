Gazze’ye fanatik Yahudi baskını! İsrail’den ‘engelledik’ iddiası

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki el-Maghazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı el-Maghazi Spor kulübü binasına düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası kulüp binası ve çevredeki yapılarda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve bölge halkı müdahale etti, AA

İsrail Gazze 'de saldırılara devam ederken Yemen li bir fanatik Yahudi grubun Gazze Şeridi'ne girmeye çalıştığı iddia edildi. İsrail ordu radyosu, grubun İsrail ordusu tarafından engellendiğini iddia etti.

FANATİK YAHUDİ GRUP GAZZE ŞERİDİ'NE GİRMEYE ÇALIŞTI

İsrail ordu radyosunun haberine göre, bir grup aşırı sağcı Yahudi güvenlik bariyerlerini aşarak Gazze Şeridi'ne girmeye çalıştı.

Yemenli Yahudilerden oluşan grubun İsrail ve Gazze arasındaki sınırı aşarken, Gazze'ye geçmesinin İsrail askerleri tarafından engellendiği belirtildi.

Olayda, fanatik Yahudilerden oluşan grubun bazı üyelerinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki el-Maghazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı el-Maghazi Spor kulübü binasına düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası kulüp binası ve çevredeki yapılarda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve bölge halkı müdahale etti, AA

FİLİSTİNLİLERE GÖÇ DAYATMASI

İsrail ordusu, 6 Ekim 2024'te başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Saldırılar nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kalan Filistinliler zorla yerlerinden ediliyor.

HEDEF GAZZE'YE YERLEŞİMCİLERİ GETİRMEK

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.