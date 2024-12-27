Sara Netanyahu’ya taciz soruşturması! Kocasının yolsuzluk davasına müdahale etti tanığı susturmaya çalıştı

İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkındaki taciz iddiaları ile çalkalanıyor.

Sara Netanyahu ve Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

SARA NETANYAHU'YA TACİZ SORUŞTURMASI

Başsavcılık, Sara Netanyahu'nun, kocasının davasında önemli bir tanığı taciz ettiği iddiasıyla soruşturulmasını emretti.

KOCASININ YOLSUZLUK DAVASINA MÜDAHALE ETTİ

Başsavcı, geçtiğimiz hafta yayımlanan raporda bir tanığı korkutmaya ve kocası Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhindeki yolsuzluk davasına müdahale etmeye çalıştığının belirtilmesinin ardından perşembe günü polise Sara Netanyahu'yu soruşturma çağrısında bulundu.

TANIK TACİZİ, ADALETİ ENGELLEME

Başsavcı Gali Baharav-Miara ve Eyalet Savcısı Amit Aisman, Sara Netanyahu'dan ismen bahsetmedikleri kısa bir açıklamada, şahsın, tanık tacizi ve adaleti engelleme şüphesiyle soruşturulması gerektiğini söyledi.

TANIK HADAS KLEIN'A KARŞI KAMPANYA İÇİN GÖREVLENDİRDİ

Açıklama, 20 Aralık'ta Kanal 12'nin "Uvda" programında yayımlanan rapora atıfta bulundu. Raporda, Sara Netanyahu'nun, başbakanın yolsuzluk davalarından birinin önemli tanığı olan Hadas Klein'e karşı protestolar ve çevrimiçi bir kampanya düzenlemesi için kocasının eski yardımcısı Hanni Bleiweiss'i görevlendirdiği belirtiliyordu.

Bu ifşa, Netanyahu ile Bleiweiss arasındaki iç yazışmalara dayanıyordu. Bleiweiss, 2023'te kansere yenik düştü ve soruşturma programı, onun telefonuna erişim sağladı.

Sara Netanyahu ve Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

NETANYAHU HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNAN ONLARCA KİŞİDEN BİRİ

Klein, raporun ardından Netanyahu hakkında polise şikayette bulunan onlarca kişi arasındaydı.

Kanal 12'nin perşembe günkü haberine göre Sara Netanyahu hakkında planlanan soruşturma polisin ağır suçlar birimi Lahav 433 tarafından yürütülecek.

Haaretz'in aktardığı bir polis kaynağı, kolluk kuvvetlerinin Bleiweiss'ın ve Netanyahu'nun telefonuna erişim arayacağını söyledi. Kaynağın Netanyahu'nun muhtemelen sorgulanacağını ancak bunun kısa vadede olmayacağını söylediği aktarıldı.