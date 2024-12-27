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Almanya'da erken seçim kararı! Steinmeier Meclis'i feshetti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu. Steinmeier erken seçimi duyurduğu açıklamasında "Ülkemizin istikrarlı çoğunluklara ve harekete geçebilen bir hükümete ihtiyacı var. Benim kıstasım bu olacak" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 13:08 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 13:44
Almanya’da erken seçim kararı! Steinmeier Meclis’i feshetti

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    ALMANYA'DA ERKEN SEÇİM

    Steinmeier erken seçimi duyurduğu açıklamasında "Ülkemizin istikrarlı çoğunluklara ve harekete geçebilen bir hükümete ihtiyacı var. Benim kıstasım bu olacak" şeklinde konuştu.

    Federal Meclis'in Scholz'un güvenoyunu reddetmesinin ardından Steinmeier parlamentodaki grup ve hiziplerin liderleriyle görüştü. Steinmeier'in bu şekilde Federal Meclis'te istikrarlı bir siyasi çoğunluk elde etmenin hala bir yolu olup olmadığını öğrenmeyi amaçladığı belirtildi.

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    "Trafik Işıkları" koalisyonunun çöküşünün ardından Şansölye Olaf Scholz 16 Aralık'ta Federal Meclis'ten güven oyu istedi ve tam da tahmin edildiği gibi üstünlüğü sağlayamadı. Scholz daha sonra Steinmeier'den Federal Meclis'i feshetmesini istedi.

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