Almanya’da erken seçim kararı! Steinmeier Meclis’i feshetti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 20. Almanya Federal Meclisi'ni feshetti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Reuters

ALMANYA'DA ERKEN SEÇİM

Steinmeier erken seçimi duyurduğu açıklamasında "Ülkemizin istikrarlı çoğunluklara ve harekete geçebilen bir hükümete ihtiyacı var. Benim kıstasım bu olacak" şeklinde konuştu.

Federal Meclis'in Scholz'un güvenoyunu reddetmesinin ardından Steinmeier parlamentodaki grup ve hiziplerin liderleriyle görüştü. Steinmeier'in bu şekilde Federal Meclis'te istikrarlı bir siyasi çoğunluk elde etmenin hala bir yolu olup olmadığını öğrenmeyi amaçladığı belirtildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Olaf Scholz, Reuters

STEINMAIER TARİHİ VERDİ

Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu

TRAFİK IŞIKLARI KOALİSYONU PATLADI

"Trafik Işıkları" koalisyonunun çöküşünün ardından Şansölye Olaf Scholz 16 Aralık'ta Federal Meclis'ten güven oyu istedi ve tam da tahmin edildiği gibi üstünlüğü sağlayamadı. Scholz daha sonra Steinmeier'den Federal Meclis'i feshetmesini istedi.