Hindistan’da 7 günlük yas: Eski Başbakan Manmohan hayatını kaybetti

Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh, EPA

ESKİ BAŞBAKAN SINGH HAYATINI KAYBETTİ

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Singh dün kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Singh'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Hindistan'ın eski Başbakanı Singh'in 92 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh, Reuters

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singh ile fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımda, "Hindistan'ın en seçkin liderlerinden biri olan Dr. Manmohan Singh'in kaybının yasını tutuyoruz. Hindistan, milletimize yaptığı katkıları sonsuza dek hatırlayacaktır." ifadesini kullanan Modi, ailesine başsağlığı diledi.

Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh ve Başbakan Narendra Modi, Reuters

HİNDİSTAN'DA 7 GÜNLÜK YAS

Singh'in vefatı nedeniyle ülkede 7 günlük yas ilan edildi.

Hindistan'ın 13. Başbakanı Manmohan Singh, 2004-2014 yıllarında başbakanlık yapmış, ülkede Sih dinine mensup ilk başbakan olmuştu.