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Sahil ülkeleri sömürgecilere karşı ayakta! Nijer, Mali ve Burkina Faso’dan kritik adım: Türkiye vurgusu dikkat çekti

Afrika’da sömürgeciliğe karşı direniş devam ediyor. Nijer, Mali ve Burkina Faso Fransa’nın etkisinde olan ECOWAS’a karşı Sahil Devletleri İttifakı kurdu. İngiliz haber sitesi First Post, üç ülkenin “samimi ortakları olarak adlandırdıkları Rusya, Türkiye ve İran’a yönelmeye çalıştığını” belirtti.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 14:58 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 15:17
Sahil ülkeleri sömürgecilere karşı ayakta! Nijer, Mali ve Burkina Faso’dan kritik adım: Türkiye vurgusu dikkat çekti

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Afrika'da sömürgeciliğe karşı ayaklanma devam ediyor. Nijer, Mali ve Burkina Faso, Fransa'nın etkisinde olan ECOWAS'a (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) karşı Sahil Devletleri İttifakı'nı kurdu.

Nijer Generali Abdourahamane Tchiani (C), Malili ve Burkina Fasolu mevkidaşları Albay Assimi Goïta (L) ve Yüzbaşı Ibrahim Traoré'yi (R) Niamey'de karşıladıNijer Generali Abdourahamane Tchiani (C), Malili ve Burkina Fasolu mevkidaşları Albay Assimi Goïta (L) ve Yüzbaşı Ibrahim Traoré'yi (R) Niamey'de karşıladı

TÜRKİYE VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Paris'in etkisi altındaki ECOWAS'ı reddeden Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun İngiliz haber sitesi First Post, üç ülkenin "samimi ortakları olarak adlandırdıkları Rusya, Türkiye ve İran'a yönelmeye çalıştığını" belirtti.

Nijer Askeri Lideri cumartesi günü yaptığı açıklamada komşuları Mali ve Burkina Faso ile birlikte ECOWAS'a "geri dönülmez bir şekilde sırtını döndüklerini" söyledi.

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Yorumlar, bu yılın başlarında Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) çekilen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun kurduğu Sahel Devletleri İttifakı'nın (AES) ilk zirvesinde geldi.

"ECOWAS'A SIRTIMIZI DÖNDÜK"

Nijer'in iktidardaki generali Abdourahamane Tiani, 2020-2023 yılları arasında darbelerle iktidara gelen Sahil'in liderlerine, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Halkımız ECOWAS'a geri dönülmez bir şekilde sırtını döndü" dedi.

"DIŞ GÜÇLERİN BASKISINDAN UZAK İTTİFAK"

Tiani yeni bloğun "dış güçlerin baskısından uzak bir topluluk" olması için çağrı yaptı.

First Post; Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun askeri liderleri Paris'in nüfuzunu reddetmeye, Fransız birliklerini sınır dışı etmeye ve bunun yerine "samimi ortakları" olarak adlandırdıkları Rusya, Türkiye ve İran'a yönelmeye çalıştıklarını belirtiyor.

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