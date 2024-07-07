Avrupa’da ittifaklar şekilleniyor! Belçika ve Hollanda’nın aşırı sağcı partileri Viktor Orban’ın AB karşıtı ittifakına katıldı

Belçika'da aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) ile Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı Geert Wilders 'ın liderlik yaptığı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), Macaristan Başbakanı Victor Orban 'ın başını çektiği Avrupa Birliği (AB) karşıtı "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına katıldı.

VB'nin lideri Tom Van Grieken, X hesabından açıklama yaptı ve Orban'ın Avrupa Parlamentosu 'nda (AP) kurmaya çalıştığı ittifaka katıldıklarını duyururken "Avrupa'da yeni bir rüzgar esiyor. Milliyetçi partiler her zamankinden daha güçlü. Avrupa'mıza sevgimizden dolayı daha az AB ve daha az göç zamanı." ifadesini kullandı.

WILDERS SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Wilders ise PVV'nin Avrupa'nın Vatanseverleri oluşumuna dahil olduğunu duyurdu ve "Biz PVV vatanseverleriyiz, güçlü ve egemen ulusumuzu seviyoruz. Yasa dışı göçe karşı direniyoruz. Barış ile özgürlüğü savunuyoruz ve Ukrayna'yı destekliyoruz. Yahudi-Hıristiyan mirasımızı ve ailelerimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Vatanseverleri söz konusu partilerin katılmasının ardından AP'de siyasi grup kurmak için en az 7 ülkeden üye şartını sağlamış oldu. Orban'ın yeni grubun kurulduğuna dair resmi duyuruyu yarın yapması bekleniyor.

AVRUPA'DA İTTİFAKLAR ŞEKİLLENİYOR

Son yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından siyasi partiler arası ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) partilerinin temsilcileri, AP'de "Avrupa'nın Vatanseverleri" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifak kurduğunu duyurmuştu.

Aşırı sağcı İspanyol Vox ve Portekizli Chega partileri de ittifaka katıldığını açıklamıştı.

AP'de mevcut aşırı sağcı grup Kimlik ve Demokrasi'nin (ID) çatısındaki Fransız Marine Le Pen başkanlığındaki Ulusal Birlik (RN), henüz hiçbir siyasi grubun mensubu olmayan Almanya İçin Alternatif (AfD) ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) mensubu İtalyan Lega partilerinin ittifaka katılacak potansiyel adaylar olduğu düşünülüyor.