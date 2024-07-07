Beyaz Saray’da gizli görüşme! Doktorlar defalarca bir araya geldi: Joe Biden’ın hastalığını örtbas ediyorlar

ABD Kasım 2024 seçimlerine dört aydan kısa bir süre kala aday krizi devam ediyor. Mevcut başkan ve Demokratların başkan adayı Joe Biden gafları ve unutkanlıkları ile gündemde kalmaya devam ederken ABD basınından flaş bir iddia geldi.

BEYAZ SARAY'DA GİZLİ GÖRÜŞME

ABD gazetesi New York Post, Washington DC'deki üst düzey bir nöroloğun, 2024 yılın başında Beyaz Saray'da Biden'ın kişisel doktoruyla bir araya geldiğini duyurdu. Kayıtlara göre Walter Reed Tıp Merkezi'nde Parkinson hastalığı uzmanı olan Dr. Kevin Cannard, 17 Ocak'ta Beyaz Saray rezidans kliniğinde bir araya geldi.

Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarına göre saat 17.00'de yapılan toplantıya Dr. John E. Atwood ve Walter Reed de katıldı.

PARKİNSON UZMANI BIDEN'IN DOKTORU İLE GÖRÜŞTÜ

Cannard'ın Parkinson hastalığı konusunda uzman bir isim olduğu ve Walter Reed'de yaklaşık 20 yıldır çalıştığını belirten New York Post, LinkedIn'e göre 2012'den bu yana "Beyaz Saray Tıbbi Birimi'ni destekleyen nöroloji uzmanı" olarak görev yaptığını belirtti.

Eski ABD başkanları Obama ve Trump'ın doktoru olan Ronny Jackson'a göre Biden'ın sağlığı O'Connor'ın birincil sorumluluğu olduğundan toplantının Biden hakkında yapılmış olduğu düşünülüyor. Jackson, New York Post'a verdiği demeçte "Biden'dan bahsediyor olmaları çok muhtemel. Onun sadece başkanı ve ailesini tedavi etmesi gerekir" dedi.

Başkan Biden, doktoru Dr. Kevin O'Connor ile birlikte Beyaz Saray'daki Oval Ofis'e doğru sütunlu yoldan yürüyor.

BIDEN'A HER GÜN "GÜNAYDIN" HATIRLATMASI

O'Connor, Ocak 2021'den bu yana Biden'ın resmi doktoru olarak görev yapıyor ve başkanla günlük iletişimde bulunuyor. Mart ayında verdiği bir demeçte en önemli işinin Biden'a her gün "Günaydın Sayın Başkan" demek olduğunu ve bunu Biden'ı her gün doğru yola sokmak için yaptığını söylemişti.

O'Connor, şubat ayında yapılan yıllık sağlık kontrolünde Biden'a sağlıklı raporu vermiş ve o dönem yaptığı açıklamada nörolojik muayene yapıldığını da söylemiş, Biden'ın Parkinson hastası olmadığını açıkça vurgulamıştı.

"BIDEN'IN HASTALIĞINI ÖRTBAS EDİYORLAR"

Biden'ı hiç tedavi etmemiş olan Jackson ise Başkan'ın doktorunun gerileyen bilişsel sağlığını örtbas etmeye çalıştığını söyledi ve Kevin O'Connor'ın Biden ailesinin bir parçası olduğunu söyledi.

BELİRTİLER PARKİNSONU İŞARET EDİYOR

University College London'da yaşlılık psikiyatrisi profesörü olan Dr. Rob Howard, Başkan Biden'ın Parkinson hastalığına işaret eden birçok belirti gösterdiğini söyledi. Biden'ı hiç muayene etmediğini ve resmi bir teşhis koymadığını belirten Howard, Başkan'ın "dikkat işlevindeki dalgalanmalar, yüz görünümü ve yürüyüşünün" bir şeylerin yanlış gittiğine dair işaretler olduğunu söyledi ve "Parkinson hastalığı olduğunu söylemiyorum, sadece Parkinson hastalığıyla uyumlu özellikleri olduğuna işaret ediyorum." dedi.