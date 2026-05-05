Dev timsah helikopterle taşındı: Karnından insan kalıntıları çıktı

Güney Afrika’da kaybolan otel sahibi Gabriel Batista’nın akıbeti, günler süren arama çalışmalarının ardından korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. The Sun’ın haberine göre, polis dalgıçları ve vahşi yaşam ekipleri, timsahlarla dolu Komati Nehri’nde dev bir Nil timsahını helikopter destekli operasyonla etkisiz hale getirdi. Hayvanın midesinde bulunan insan kalıntıları ve bir yüzük, kayıp iş insanının timsah tarafından parçalanmış olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Sel sularına kapılan bir iş insanını bulmak için başlatılan operasyon, Güney Afrika'da nefes kesen anlara sahne oldu. Polis dalış ekibi komutanı Johan Potgieter, yüzlerce timsahın bulunduğu bataklık adaya helikopterle indirildi. Vurularak öldürülen dev Nil timsahının midesinden çıkan kalıntılar ve çok sayıda ayakkabı, bölgede yıllardır süren kayıplarla ilgili yeni korkuları gündeme taşıdı.

SEL SULARINA KAPILDI BİR DAHA HABER ALINAMADI

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde yaşayan 59 yaşındaki otel sahibi Gabriel Batista, geçtiğimiz pazartesi günü şiddetli yağışların ardından taşan Komati Nehri yakınlarında kayboldu.

Batista'nın, sahibi olduğu Border Country Inn adlı otel ve spor barına ulaşmaya çalışırken sular altında kalan alçak köprüden geçtiği sırada aracının sel sularına kapıldığı belirtildi. Polis, iş insanının 4x4 aracından çıkarak yüzerek kurtulmaya çalıştığını ancak güçlü akıntının kendisini nehir boyunca sürüklediğini düşünüyor.

Yetkililer, Batista'nın Mozambik sınırına kadar uzanan bölgede yoğun timsah popülasyonunun bulunduğunu açıkladı.

POLİS DRONE İLE GÜNLERCE TİMSAHI TAKİP ETTİ

Kayıp ihbarının ardından bölgeye sevk edilen polis dalış ekipleri ve vahşi yaşam görevlileri, nehir çevresindeki adalarda çok sayıda Nil timsahı tespit etti.

Ekipler, dört gün boyunca insansız hava aracıyla yaptığı gözlemlerde özellikle bir timsahın dikkat çekici şekilde hareketsiz kaldığını belirledi. Polis dalış ekibi komutanı Yüzbaşı Johan "Pottie" Potgieter, dev timsahın kısa süre önce beslendiğine dair belirtiler gösterdiğini söyledi.

Potgieter, "Karnı aşırı derecede şişmişti ve diğer timsahlar gibi hareket etmiyordu. Adamı yiyen timsah olduğundan neredeyse emindik" ifadelerini kullandı.

DEV NİL TİMSAHI KESKİN NİŞANCI TARAFINDAN VURULDU

Yetkililerden alınan özel izin sonrası operasyon başlatıldı. Polis helikopterindeki keskin nişancı tarafından tek atışla öldürülen dev Nil timsahı, daha sonra helikopter yardımıyla bataklık adadan çıkarıldı.

Operasyonun en dikkat çekici anı ise Yüzbaşı Potgieter'in güvenlik halatıyla timsahların bulunduğu bölgeye indirilmesi oldu. Görüntülerde Potgieter'in, diğer timsahların hemen yakınında dev sürüngene halat bağladığı anlar yer aldı.

Potgieter operasyonla ilgili, "Birçok şey ters gidebilirdi. İp beni doğrudan timsahın burnunun önüne indiriyordu. Gerçekten ölmüş olmasını umuyordum" dedi.

TİMSAHIN MİDESİNDEN İNSAN KALINTILARI ÇIKTI

Kruger Milli Parkı yakınlarında gerçekleştirilen incelemede, timsahın midesinden iki kopmuş kol, kaburga parçaları ve insan dokuları çıkarıldı.

Yetkililer ayrıca parmaklardan birinde Gabriel Batista'ya ait olduğu düşünülen bir yüzük bulunduğunu açıkladı. Kalıntıların kimliğinin kesinleşmesi için DNA testlerinin sürdüğü bildirildi.

Polis olay yeri inceleme ekibinde görev yapan Yüzbaşı Joey Potgieter'in gerçekleştirdiği otopsi sonrası, timsahın kayıp iş insanını yediğine dair güçlü bulgular elde edildiği belirtildi.

TİMSAHIN MİDESİNDEN 6 ÇİFT AYAKKABI DAHA ÇIKTI

Soruşturmayı daha da ürkütücü hale getiren detay ise timsahın midesinde bulunan altı çift farklı ayakkabı oldu.

Yetkililer, ayakkabıların Batista'ya ait olmadığını ve bölgede daha önce kaybolan başka kişilere ait olabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar, Nil timsahlarının plastik materyalleri sindiremediğini, bu nedenle terlik, spor ayakkabı ve sandalet gibi eşyaların midelerinde uzun süre kalabildiğini ifade etti.

Polis şimdi, nehirde geçmiş yıllarda kaybolan kişilerle bağlantı kurulup kurulamayacağını araştırıyor.

"İNSAN YİYEN" ŞÜPHESİ

Vahşi yaşam uzmanları, insan etiyle beslenmeye başlayan timsahların insanlardan korkusunu kaybettiğini ve çok daha tehlikeli hale geldiğini belirtiyor.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar da sosyal medyada olayla ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı. Bir kullanıcı, "Aile artık sevdiklerini gömebilecek" derken, başka bir kullanıcı ise "İnsan yiyen bir timsah artık büyük tehdit haline gelir" ifadelerini kullandı.

NİL TİMSAHLARI AFRİKA'NIN EN ÖLÜMCÜL YIRTICILARI ARASINDA

Nil timsahları, Afrika kıtasının en korkulan yırtıcıları arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu hayvanlar yılda yaklaşık bin insanın ölümüne neden oluyor.

6 metreye kadar uzayabilen ve 680 kilograma ulaşabilen Nil timsahları, son derece güçlü çene yapıları sayesinde büyük memelileri dahi parçalayabiliyor. Uzmanlar, bu sürüngenlerin saldırısından kurtulmanın oldukça zor olduğunu belirtiyor.

(The Sun)

