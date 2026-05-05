Bu zamana kadarkilerin en büyüğü: İşte Yıldırım Bayezid'in tuğrasını taşıyan YILDIRIMHAN füzesi

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN, ilk kez sergilendi. YILDIRIMHAN füzesinin bir tarafında Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in tuğrası yer alıyor. Ayrıca yerli füze 6.000 kilometrelik menzili ile küresel ölçekte dengeleri değiştirebilecek teknik altyapıya sahip.

Türkiye’nin milli gücü sahnede: YILDIRIMHAN ilk kez görücüye çıktı

Türkiye savunma sanayiinde dosta güven düşmana korku veren hamleler yapmaya devam ediyor.

Son olarak bugün Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı çerçevesinde düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi'nin yeni ürünlerin lansmanı yapıldı.

Türkiye’nin milli füzesi YILDIRIMHAN, yüksek hız ve vurucu kapasitesiyle dikkat çekti

Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı son noktayı gözler önüne seren fuarın en büyük sürprizi, sabah saatlerinde üzerindeki siyah örtünün kaldırılmasıyla ortaya çıkan YILDIRIMHAN füzesi oldu.

Daha önce "Tayfun" gibi kısa ve orta menzilli balistik füze yeteneklerini kanıtlayan Türkiye, YILDIRIMHAN projesi ile "kıtalararası" vuruş kabiliyetine erişmiş oldu.

Mach 25’e ulaşan YILDIRIMHAN, modern harp sahasında oyunun kurallarını değiştiriyor

6.000 KİLOMETRE MENZİL, MACH 25 HIZ
Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi YILDIRIMHAN, küresel ölçekte dengeleri değiştirebilecek teknik altyapıya sahip.

Füzenin öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

• Menzil: 6.000 kilometre

• Hız: Mach 9 / Mach 25

• Yakıt Tipi: Sıvı Nitrojen Tetroksit (

• Motor Sistemi: 4 Adet devasa roket itki motoru (nozul)

YILDIRIMHAN’ın gövdesinde yer alan Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’in tuğrası detayı dikkat çekti

GÖVDESİNDE OSMANLI VAR

Beyaz gövde üzerine altın sarısı harflerle ismi yazılan füzenin bir tarafında Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in tuğrası yer alırken, burun kısmına doğru Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasına yer verildi.

Ayrıca YILDIRIMHAN'nın animasyon görüntüsü nefes kesti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni ürünlerin hayırlı olmasını temenni etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk savunma Sanayii hayata geçirilen çok değerli yatırımlar neticesinde bir yandan üretim kapasitesini artırırken, aynı zamanda bilgi temelli AR-GE'deki ve yüksek teknolojiyi geliştiren bir ekosisteme de dönüşmüştür.

Bu seviyeye uzun soluklu bir planlama kararlı bir irade sürdürüle bilir bir gelişim anlayışı ve güçlü bir koordinasyonun sonucunda ulaşmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz bu nokta, gurur verici olsa da gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kendimizi sürekli yenilememizi gerekli kılmaktadır.

Savunma sanayisinin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesinde ise AR-GE odaklı ürün geliştirme ve faaliyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır.

Bu kapsamda Bakanlığımız da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir.

Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızla seyir yapabilen şuana kadar yaptığımız en uzun YILDIRIMHAN uzun menzilli füzemiz var.

Bütün kritik parçaları AR-GE'miz tarafından üretilen ONUR Turboshaft Helikopter Motoru, GÜÇHAN Turbofan Jet Motorumuz var. Yine AR-Gemi tarafından üretilen onur turbo şaft helikopter motorumuz var.

kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip silahımız şimdi size de biraz sonra sunacağımız bunları büyük bir gururla sergileyeceğiz" dedi.

YILDIRIMHAN, hipersonik füze olarak Mach 9 ile 25 arasında hızlara ulaşabiliyor

MEVCUT HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AŞMA KABİLİYETİNE SAHİP

Hipersonik füze olma özelliği taşıyan "YILDIRIMHAN" mach 9 ile 25 arasında değişen hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde, mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyeti bulunuyor.

Yakıt olarak sıvı nitrojen tetroksit kullanan füze, 4 roket motoru ile tahrik ediliyor.

3 bin kilogramlık patlayıcı kapasitesiyle benzerlerinden ayrışıyor

Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşıyan sistem, yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonuyla hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını kısıtlıyor.

"YILDIRIMHAN" sahip olduğu sıvı roket yakıtı ile taşıdığı 3 bin kilogramlık patlayıcı miktarıyla benzerlerinden ayrışıyor.

Yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde hedefe hızlı erişim sağlıyor

Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.