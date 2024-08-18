ABD’de komünizm korkusu! Harris vaatlerini sıraladı Donald Trump topa tuttu: Yoldaş Kamala ülkemizi mahvetmek istiyor

Trump Pensilvanya'da, Mohegan Sun Arena'da toplanan destekçilerine "Kamala dün yaptığı konuşmada tam bir komünist oldu" dedi.

Eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump , Harris'in vaadini sert bir dille eleştirdi ve Kamala'nın "tam bir komünist" olduğunu söyledi.

ABD 'de Kasım 2024 başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris 'in market ürünlerine "sosyalist fiyat kontrolleri" uygulama planı alay konusu oldu. New York Post, Harris'in vaatlerini "Kamunism" başlığı ile manşete taşıdı.

"YOLDAŞ KAMALA ÜLKEMİZİ MAHVETMEK İSTİYOR"

Trump, Harris için ayrıca, "Ülkemizi mahvetmek istiyor. Yoldaş Kamala, felaket düzeyinde bir enflasyona neden olduktan sonra sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini duyurdu" ifadelerini kullandı.

"KAMUNISM"

Biden-Harris yönetimi sırasında ülke genelinde gıda fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine Harris, cuma günü Kuzey Karolina'da düzenlediği mitingde başkan olarak ilk 100 günde uygulayacağı ekonomik politikaları açıklamıştı.

Trump, Harris'in politikasını "Yaptıkları şey ülkemizin komünistler tarafından ele geçirilmesidir. Planı çok tehlikeli çünkü politik olarak kulağa hoş gelebilir. Bu komünisttir, bu Marksittir, bu faşisttir." ifadeleri ile değerlendirdi.

ABD gazetesi New York Post ise Trump'ın Kamala Harris ile ilgili sözlerini "KAMUNISM" başlığı ile manşete taşıdı.