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Netanyahu Hizbullah radarında! Evinin üzerinde İHA görüldü jetler havalandı: İsrail’de büyük panik

Hizbullah’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sahildeki konutunun üzerine İHA gönderdiği iddia edildi. İsrail basını Caesarea yakınlarındaki Akdeniz kıyılarında şüpheli bir İHA görüldüğünü ve gizli İHA’nın Netanyahu’nun evini görüntülediğini bildirdi. İsrail savaş uçaklarının bölgeye uçtuğu bildirildi. Hizbullah Netanyahu’ya mı saldıracak? İşte, detaylar…

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 11:05 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 11:20
Netanyahu Hizbullah radarında! Evinin üzerinde İHA görüldü jetler havalandı: İsrail’de büyük panik

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Hizbullah İHA'ları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun üzerinde dolaşıyor.

Hizbullah ile İsrail arasında 7 Ekim'den bu yana karşılıklı misilleme atışları devam ediyor. Hizbullah ile İsrail arasında 7 Ekim'den bu yana karşılıklı misilleme atışları devam ediyor.

HİZBULLAH'TAN NETANYAHU'YA İHA

İsrail gazetesi Israel Hayom'a göre İsrail Deniz Kuvvetleri cuma günü Caesarea yakınlarındaki Akdeniz kıyılarında bir insansız hava aracı (İHA) görüldüğünü bildirdi. Bu durumun ardından Hizbullah'ın Netanyahu'nun yakınındaki sahil evini hedef alma ihtimali konusunda endişelere yol açtığı bildirildi.

Netanyahu'nun sahil eviNetanyahu'nun sahil evi

GİZLİ İHA NETANYAHU'NUN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Caesarea kıyılarında devriye gezen bir İsrail donanması füze botunun civarda şüpheli bir uçağın uçtuğunu bildirdiği belirtildi. Yetkililer, bunun, Hizbullah tarafından gönderilen bir keşif uçağı olabileceğinden şüphelendi. İHA'nın Netanyahu'nun sahildeki evinin görüntülerini yakalamaya çalıştığı bildirildi.

SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİLDİ

Geminin radar sisteminin kimliği belirsiz uçağı tespit ettiği ancak diğer izleme ekipmanlarının varlığını doğrulayamadığı belirtildi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin bölgeye savaş uçakları gönderdiği bildirildi.

Bölgede İHA bulunamadığı belirtilirken İsrail Savunma Kuvvetleri olayın "muhtemelen bir yanlış alarm olduğunu" öne sürdü.

Netanyahu'nun olay sırasında ikametgahında olmadığı belirtildi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada bunun bir "yanlış alarm" olduğu belirtildi.

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