Rusya’ya İHA saldırısı! Ukrayna nükleer bombardıman uçaklarının bulunduğu Rus üssünü vurdu

Ukrayna sabah saatlerinde Rusya'ya İHA saldırısı başlattı. Rusya'nın nükleer bombardıman uçaklarının da bulunduğu Engels hava üssünden dumanlar yükseldi.

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

UKRAYNA'DAN STRATEJİK ÜSSE SALDIRI

Cephe hattına yaklaşık 700 kilometre (435 mil) uzaklıkta bulunan üs, Rusya'nın Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli ağır stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

Yerel vali, Engels kasabasına Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Engels Üssü, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

RUSYA "132 İHA DÜŞÜRDÜK" DEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Rusya üzerinde 132 İHA düşürdüğünü, bunlardan 54'ünün Engels üssünün bulunduğu Saratov bölgesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna daha önce de Engels hava üssünü hedef almış, hatta iki nükleer bombardıman uçağını vurup imha etmişti.