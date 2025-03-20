SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya’ya İHA saldırısı! Ukrayna nükleer bombardıman uçaklarının bulunduğu Rus üssünü vurdu

Ukrayna, nükleer bombardıman uçaklarının bulunduğu önemli bir Rus hava üssünü vurdu. Ukrayna’nın düzenlediği İHA saldırısında çekilen görüntülerde gökyüzüne yükselen büyük bir patlama görülüyor. Kiev-Moskova hattından dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr’de…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 10:35
Rusya’ya İHA saldırısı! Ukrayna nükleer bombardıman uçaklarının bulunduğu Rus üssünü vurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ukrayna sabah saatlerinde Rusya'ya İHA saldırısı başlattı. Rusya'nın nükleer bombardıman uçaklarının da bulunduğu Engels hava üssünden dumanlar yükseldi.

Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırUkrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

UKRAYNA'DAN STRATEJİK ÜSSE SALDIRI

Cephe hattına yaklaşık 700 kilometre (435 mil) uzaklıkta bulunan üs, Rusya'nın Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli ağır stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

Yerel vali, Engels kasabasına Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Engels Üssü, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırEngels Üssü, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

RUSYA "132 İHA DÜŞÜRDÜK" DEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Rusya üzerinde 132 İHA düşürdüğünü, bunlardan 54'ünün Engels üssünün bulunduğu Saratov bölgesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü Beyaz Saray açıkladı: İki lider kısmi ateşkes konusunda mutabık kaldıTrump ve Zelenskiy telefonda görüştü Beyaz Saray açıkladı: İki lider kısmi ateşkes konusunda mutabık kaldı

Ukrayna daha önce de Engels hava üssünü hedef almış, hatta iki nükleer bombardıman uçağını vurup imha etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’de yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti
MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada hangi konular var?
Casper
TÜİK rakamlar açıkladı! İşsizlik sayısı geriledi! Son 12 yılın en düşüğü
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İmamoğlu İnşaat’a el konuldu
İsrail Gazze’de kara saldırısını başlattı! Netzarim Koridoru’nda işgal
CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bir şok da ABD’den: Türkiye’nin karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız
CANLI | Meteoroloji’den 33 ile sarı alarm! Zirai don ve fırtına... İstanbul’da kar yağacak mı? 20 Mart Hava Durumu
Fakir fukaralıktan dev servete! Erkan Kork nasıl bahis patronu oldu? Sevgilisinin kızına yaptığı jest dikkat çekti
Emekliye-işçiye ikramiye! Ödemeler ne zaman yapılacak? Kime, ne verilecek?
Başkan Erdoğan’dan iftar sofrasında çiftçilere müjde: 1 milyar dolar hibe 18,5 milyar TL destek kalkınma desteği
CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasında gerekçeli karar açıklandı! Kontenjan dışı kayıt evrakta sahtecilik
CHP’li Şebnem Melis Yaman nefret kustu: Sizin Hitler’iniz olmak vardı
TAKVİM foyasını ortaya çıkardı! Murat Ongun’un at ortağı Emrah Bağdatlı dört nala kaçtı: İBB’de girift ilişkiler mide bulandıran işler
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı
Kent Uzlaşısı operasyonu böyle geldi! 1 yıl önce sosyal medyada ifşa edildi: İBB-DEM-Kandil-Brüksel hattında dönen pazarlık
İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu
Özgür Özel’den 15 Temmuz itirafı: Atatürkçü subaylar FETÖ’cü darbeyi destekledi
Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi
Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...