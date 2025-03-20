Ermenistan’dan yeni provokasyon! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan basını Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

ERMENİSTAN'DANA AZERBAYCAN'A SALDIRI

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin 19 Mart günü saat 19:00-19:10 arasında Keşişkend bölgesinin Arpa yerleşimi yönünde bulunan mevzilerden Azerbaycan Ordusu mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

PAŞİNYAN: İMZALAMAYA HAZIRIM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması taslağını imzalamaya hazır olduğunu açıkladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış antlaşması taslağı üzerinde mutabakata varıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bu belgeyi imzalamaya hazırım" diye vurguladı.