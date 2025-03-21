ABD’de Eğitim Bakanlığı tarih oluyor: Trump imzayı yanında öğrencilerle attı

Göreve geldiği günden bu yana aldığı kararlarla gündeme damga vuran ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kaldırılmasına yönelik emri imzaladı.

Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini yanında öğrencilerle imzaladı, Reuters

TRUMP EĞİTİM BAKANLIĞINI KAPATIYOR

Beyaz Saray'dan iki yetkili, Trump'ın bugün Eğitim Bakanı Linda McMahon'a kurumu dağıtma talimatı veren bir yürütme emri imzalamayı planladığını iddia etmişti. Trump bakanlığın dağıtılmasını talep eden bir yürütme emri imzaladı ve uzun zamandır muhafazakarların hedefi olan bir kurumu parçalama seçim vaadini yerine getirdi.

Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini yanında öğrencilerle imzaladı, Reuters

YETKİ EYALETLERE DAĞITILACAK

Kararda, eğitim bakanının "yasaların izin verdiği ve uygun gördüğü azami ölçüde, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını kolaylaştırmak ve eğitim üzerindeki yetkiyi eyaletlere ve yerel topluluklara geri vermek için gerekli tüm adımları atacağı" belirtiliyor.

Beyaz Saray, kurumun bazı kritik işlevlerini sürdüreceğini söylese de bu çalışmaların nasıl yürütüleceği veya nerelere hedefleneceği konusunda ayrıntı vermiyor.

Trump ve Eğitim Bakanı Linda McMahon, Reuters

KONGRE KARARI OLMADAN KAPANABİLİR Mİ?

Trump, Eğitim Bakanlığı'nı savurgan ve liberal ideolojiyle kirletilmiş olarak nitelendirdi. Ancak, bakanlığın 1979'da kurulmasını sağlayan Kongre'nin bir kararı olmadan, bakanlığın tasfiyesinin tamamlanması imkansız olarak görülüyor.. Cumhuriyetçiler bunu başarmak için yasa çıkaracaklarını söylerken Demokratlar bu fikre karşı çıkmak için hemen sıraya girdiler.

Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini yanında öğrencilerle imzaladı, Reuters

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE PATLADI

Cumhuriyetçilerin kurumu kapatma girişimleri 1980'lere kadar uzanıyor. Ancak bu çaba, koronavirüs salgını sırasında okul politikalarına ve kapanmalara verilen tepkiden doğan bir ebeveyn hakları hareketinin ardından son yıllarda ivme kazandı.

VELİLER LGBT SAPKINLIĞINA KARŞI

Trump yanlısı hareket bakanlığın sapkın LGBT'li öğrencilere yönelik adımlarına karşı da harekete geçti. Kamuoyu yoklamaları, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasının genel olarak popüler olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz ay yapılan çok sayıda anket, Amerikalıların yaklaşık üçte ikisinin bu fikre karşı olduğunu gösterdi.