Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü Beyaz Saray açıkladı: İki lider kısmi ateşkes konusunda mutabık kaldı

Trump, dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görüşülen hususlara ilişkin detaylı açıklamalar yapacaklarını kaydeden Trump, kısa süre içinde bu detayların paylaşılacağını bildirdi.

DOĞRU BİR YOLDA İLERLİYORUZ Trump, " Görüşmenin büyük bölümü, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla dün (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le yaptığımız telefon görüşmesine dayanıyordu. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadelerine yer verdi.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump , Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski y ile telefon görüşmesinde ateşkes sürecini görüştüklerini belirterek, "Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: İKİ LİDER MUTABIK KALDI



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "İki lider enerji üretim alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı." dedi.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'li Sözcü, Başkan Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile çok verimli birer telefon görüşmesi yaptığını ve müzakerelere ilişkin mesafe katedildiğini söyledi.

Leavitt, "İki lider enerji alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı. Teknik ekipler önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek ateşkesin Karadeniz'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu görüşecek." diye konuştu.

Savaşın bitmesi ve bir ateşkese ulaşılması konusunda ciddi mesafe katettiklerini anlatan Leavitt, "Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık, Başkan Trump sayesinde buradayız. Bu korkunç savaş Başkan Trump yönetimde olsaydı hiç başlamazdı ama kendisi bunu kesin olarak bitirmeye kararlı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

ZELENSKİY, PATRİOT İSTEDİ, TRUMP AVRUPA'YA BAKALIM DEDİ

Leavitt, Zelenskiy'nin Trump'tan Patriot füzeleri talep ettiğine değinerek, Trump'ın da özellikle Avrupa'da mevcut olan füzelerin ne şekilde temin edilebileceği konusunda Kiev'le işbirliği içinde çalışacaklarını vurguladığını söyledi.

"ABD, Ukrayna'ya savunma istihbaratı sağlamaya devam edecek." şeklinde konuşan Leavitt, bu süreçte Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı temel savunma gereksinimleri konusunda da görüştüklerini belirtti.

Leavitt, "Taraflar bu geçici ateşkesin, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilk adım olabileceği konusunda mutabık kaldılar." dedi. Sözcü, Zelenskiy'nin de "tam bir ateşkesin kabul edilmesi" konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

Trump'ın, Ukrayna'daki elektrik ve nükleer santraller gibi enerji alanlarının işletmesinin "güvenlik" açısından iyi olacağını Zelenskiy'e söylediğini aktaran Leavitt, "Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapı için en iyi koruma olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD heyetinin ileriki günlerde Suudi Arabistan'a giderek ateşkes müzakerelerine devam edeceğini vurgulayan Leavitt, tüm tarafların enerji alanlarından başlayacak kısmi ateşkesin işletilmesi ve diğer alanlara da genişletilmesi konusunda mutabık olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Reuters

GÖRÜŞMEYİ ZELENSKİY DE DUYURMUŞTU

Zelenskiy dün Trump'la bir telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.

Finlandiya'da resmi temaslarda bulunan Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlenen ortak basın toplantısında Trump'ın 18 Mart'ta Putin ile yaptığı telefonda görüşmesinden sonra Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Rusların gece boyunca enerji tesisleri de dahil olmak üzere Ukrayna'da iki hastane ve diğer hedeflere hava saldırıları düzenlediğini belirten Zelenskiy, şöyle konuştu:

Yani Putin'in sözleri gerçeklikten çok farklı. Bu yüzden savunma desteğine ihtiyacımız var, hava savunmamız için desteğe ihtiyaç var, güvenlik ve insanların hayatlarını kurtarmak için Rusya'ya baskı yapmamız gerekiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Reuters

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere ve enerji altyapılarına saldırmadığı sürece Ukrayna'nın da karşı saldırı düzenlemeyeceğini ifade ederek, "Ruslar bizim nesnelerimize saldırmazsa, biz de kesinlikle saldırmayacağız." dedi.

Savaşı sona erdirmek yönünde gereken konuları ele almak amacıyla Suudi Arabistan'da geçen hafta ABD ve Ukrayna heyetleri arasında verimli görüşmelerin yapıldığını anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın amacının ise savaşı uzatmak olduğunu savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Reuters

"TRUMP'LA DETAYLARI KONUŞACAĞIZ"

Trump ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, 30 günlüğüne enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunun da ele alındığını hatırlatan Zelenskiy, bugün Trump ile (telefonda) görüşeceğini bildirdi. Zelenskiy, "Bugün Başkan Trump ile görüşeceğim. Bugün kendisiyle detayları konuşacağız. Bundan sonraki adımların, detayların (olacağını) düşünüyorum." ifadeleri kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarını olası müzakerelerde konuşulacak en önemli konu olacağını ifade ederek Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için kırımızı çizgileri olduğunu vurguladı.

Rusya'nın kontrolündeki bölgeleri Rus toprağı olarak tanımayacaklarını vurgulayan Zelenskiy, savaşın sona ermesi için ateşkes sağlanmasının ilk adım olabileceğini belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'A HEYET

Zelenskiy, ateşkesin uygulanması amacıyla Suudi Arabistan'da bir toplantı yapılması durumunda Ukrayna'dan asker ve enerji uzmanlarından oluşan heyetin gönderileceğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığına dikkati çeken Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliği için mücadele ettiklerini vurguladı. Zelenskiy, "Biz yaşıyoruz, kendimizi savunuyoruz, hayatta kalıyoruz, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için savaşıyoruz. Bu savaşı kesinlikle kazanacağız." dedi.

UKRAYNA'DA DA RUSYA'DA DA ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRI

Trump ve Putin'in görüşmesinde ateşkes kararı alınırken görüşmenin ardından Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı suçlamalar geldi.

Rus saldırılarının ardından Dnipro'daki enerji tesislerinden çıkan yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Rusya haber ajansı Russia Today Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerindeki bir enerji tesisine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Öte yandan Ukrayna ise Rusya'nın Slovyansk kentinde enerji tesisine saldırı düzenlediğini ve Ukrayna'yı karanlığa gömdüğünü iddia etti.