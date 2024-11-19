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İngiltere’de öfkeli çiftçiler Westminster’a yürüyor! Traktörlerle akın ettiler

İngiltere’de İşçi Partili Başbakan Keir Starmer’a tepki gösteren çiftçiler Westminster’a yürüyor. Çiftçiler vergilerde yapılan değişikliklere yönelik öfkeli tepkiler üzerine hafta sonu sokaklara döküldü. Traktörlerle Westminster’a gelen protestocu çiftçilerin ellerinde “Çifçileri Starmer’dan kurtarın” yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:13 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:28
İngiltere’de öfkeli çiftçiler Westminster’a yürüyor! Traktörlerle akın ettiler

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İngiltere'de binlerce çiftçi Westminster'a akın ediyor. Öfkeli çiftçiler İşçi Partisi'nin kendilerini "ihanete uğratan" miras vergisi (IHT) düzenlemesine karşı protesto etmek için bugün Londra'da yürüyüşe hazırlanıyor.

İngiltere'de Öfkeli çiftçiler İşçi Partisi'nin kendilerini “ihanete uğratan” miras vergisi (IHT) düzenlemesine karşı protesto etmek için bugün Londra'da yürüyüşe hazırlanıyor, Takvim ekran görüntüsüİngiltere'de Öfkeli çiftçiler İşçi Partisi'nin kendilerini “ihanete uğratan” miras vergisi (IHT) düzenlemesine karşı protesto etmek için bugün Londra'da yürüyüşe hazırlanıyor, Takvim ekran görüntüsü

ÖFKELİ ÇİFTÇİLER HAREKETE GEÇTİ

Maliye Bakanı Rachel Reeves'in sonbahar bütçesinde, değeri 1 milyon sterlinin üzerinde olan tüm çiftlikler için yüzde 20 oranında IHT vergisi uygulamasını başlatmasının ardından çiftçiler harekete geçti.

TRAKTÖRLERLE WESTMINSTER'A AKIN

Öfkeli çiftçiler traktörlerini alıp Westminster'a doğru yola çıktı. Protestocu çiftçilerden bazılarının ellerinde "Çifçileri Starmer'dan kurtarın" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Öfkeli çiftçiler traktörlerini alıp Westminster’a doğru yola çıktı. Protestocu çiftçilerden bazılarının ellerinde “Çifçileri Starmer’dan kurtarın” yazılı pankartlar taşıdığı görüldü, Takvim ekran görüntüsüÖfkeli çiftçiler traktörlerini alıp Westminster’a doğru yola çıktı. Protestocu çiftçilerden bazılarının ellerinde “Çifçileri Starmer’dan kurtarın” yazılı pankartlar taşıdığı görüldü, Takvim ekran görüntüsü

Çiftçiler, işletmelerinin bir kısmını ölüm vergilerini ödemek için satmak zorunda kalacakları için, bu değişikliğin varlıklarını nesilden nesile aktarmalarını engelleyeceğinden endişe ediyor.

Çiftçiler, çiftçilere yönelik miras vergisinde yapılan değişikliklere yönelik öfkeli tepkiler üzerine hafta sonu sokaklara döküldü.

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