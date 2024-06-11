SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Rusya’dan korkutan tatbikat! Savaş gemileri konuşlandı: Deniz hedeflerine yüksek hassasiyetli füze

Rusya, Atlantik Okyanusu’nda yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikata başladı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada uzun mesafeli görevleri yerine getiren çok amaçlı nükleer denizaltı "Kazan" ile "Sovyetler Birliği Filosu Amirali Gorşkov" fırkateyninin Atlantik Okyanusu'nda yüksek hassasiyetli füzelerin kullanımına ilişkin tatbikatlar yapmaya başladığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 16:51 Güncelleme 11 Haziran 2024, 16:51
Rusya’dan korkutan tatbikat! Savaş gemileri konuşlandı: Deniz hedeflerine yüksek hassasiyetli füze

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ukrayna Savaşı'nda iki yıldan fazla bir süre geride bırakılırken Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Donanmasına bağlı savaş gemilerinin Atlantik Okyanusu'nda yüksek hassasiyetli füzelerin kullanımına ilişkin tatbikat yaptığını duyurdu.

RUSYA'DAN KORKUTAN TATBİKAT

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun mesafeli görevleri yerine getiren çok amaçlı nükleer denizaltı "Kazan" ile "Sovyetler Birliği Filosu Amirali Gorşkov" fırkateyninin Atlantik Okyanusu'nda yüksek hassasiyetli füzelerin kullanımına ilişkin tatbikatlar yapmaya başladığı belirtildi.

Avrupa’da Rusya alarmı! NATO krizi devam ediyor: O ülke ‘Kremlin sınırı geçti’ dediAvrupa’da Rusya alarmı! NATO krizi devam ediyor: O ülke ‘Kremlin sınırı geçti’ dedi
Avrupa'da Rusya alarmı! NATO krizi devam ediyor: O ülke 'Kremlin sınırı geçti' dedi

600 KM MESAFEDEKİ DÜŞMANA SALDIRI

Açıklamada, "Tatbikatın bir parçası olarak, bir fırkateyn ve nükleer güçle çalışan bir denizaltı mürettebatı, bilgisayar simülasyonu kullanarak, 600 kilometreden fazla mesafede bulunan sahte bir düşmanın gemi gruplarını temsil eden deniz hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli füze silahlarının kullanımı konusunda eğitim yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Sovyetler Birliği Filosu Amirali Gorşkov fırkateyninin birkaç gün önce bir hava saldırısını püskürtmek için tatbikat yaptığı da hatırlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya geldi! 18 yıl sonra kritik ziyaret... İlk kareler geldi
Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ilk karesi ne anlatıyor? Yapay zekaya sorduk
Casper
’Kaçırılan’ Fetullah Gülen’in izini sürdük! 45 km’lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim
Hayvansever imajı altında dolandırıcılık! Köpekvelisi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar: Köpekleri sakatlayıp para topluyordu
Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme hemen gel
Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul edecek! BRICS mesaisi... İş birliğimize değer veriyoruz
ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek
CEHENNEM SICAKLARI GELİYOR | Kavrulacağız! Uzmanlardan peş peşe uyarı: Bu 3 güne dikkat | İstanbul’da hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak
Blinken’dan Hamas’a ateşkes cevabı! BMGK’nın kararından sonra İsrail’den konuştu
Avrupa’da aşırı sağ depremi! 2019’dan bu yana ne değişti? Olaf Scholz Almanya’da hedefte: Hangi ülkede ne oluyor?
6 milyona farklı zam! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz rakamlarında önemli ipucu geldi! Yeni oranlarla kim ne kadar maaş alacak?
Müge Anlı kıyma makinesini buldu! Çevresindeki izler dikkat çekti! Güllü Çolak kimi öldürdü? Detaylar korkunç
Galatasaray’a yeni Boey! Bu detay taraftarları duygulandıracak
Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever heyecanını böyle anlattı: Lunaparktaki çocuk gibi!
SON DAKİKA