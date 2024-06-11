Rusya’dan korkutan tatbikat! Savaş gemileri konuşlandı: Deniz hedeflerine yüksek hassasiyetli füze

Ukrayna Savaşı'nda iki yıldan fazla bir süre geride bırakılırken Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Donanmasına bağlı savaş gemilerinin Atlantik Okyanusu'nda yüksek hassasiyetli füzelerin kullanımına ilişkin tatbikat yaptığını duyurdu.

RUSYA'DAN KORKUTAN TATBİKAT

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun mesafeli görevleri yerine getiren çok amaçlı nükleer denizaltı "Kazan" ile "Sovyetler Birliği Filosu Amirali Gorşkov" fırkateyninin Atlantik Okyanusu'nda yüksek hassasiyetli füzelerin kullanımına ilişkin tatbikatlar yapmaya başladığı belirtildi.

600 KM MESAFEDEKİ DÜŞMANA SALDIRI

Açıklamada, "Tatbikatın bir parçası olarak, bir fırkateyn ve nükleer güçle çalışan bir denizaltı mürettebatı, bilgisayar simülasyonu kullanarak, 600 kilometreden fazla mesafede bulunan sahte bir düşmanın gemi gruplarını temsil eden deniz hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli füze silahlarının kullanımı konusunda eğitim yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Sovyetler Birliği Filosu Amirali Gorşkov fırkateyninin birkaç gün önce bir hava saldırısını püskürtmek için tatbikat yaptığı da hatırlatıldı.