Avrupa’da Rusya alarmı! NATO krizi devam ediyor: O ülke ‘Kremlin sınırı geçti’ dedi

Ukrayna Savaşı'nda iki buçuk yıl geride kalırken Finlandiya, Rusya'nın hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelendiğini bildirdi.

FİNLANDİYA'DAN HAVA SAHASI İDDİASI

Finlandiya'dan pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir Rus askeri uçağının Finlandiya Körfezi'ndeki Finlandiya hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelenildiği bildirildi.

FİNLANDİYA İLE RUSYA ARASINDA NATO KRİZİ

1.340 kilometrelik sınırı paylaşan komşu ülkeler arasındaki ilişki, Finlandiya'nın geçtiğimiz yıl NATO'ya katılmasının ardından giderek daha da gerginleşti.

İskandinav ülkesinin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya hava sahasına şüpheli izinsiz girişin pazartesi sabahı, Finlandiya Körfezi kıyısında, başkent Helsinki'nin 90 kilometreden daha az doğusunda bulunan Loviisa şehri yakınlarında meydana geldiğinin düşünüldüğü belirtildi.

İKİ DAKİKALIK KRİZ

Bakanlığa göre uçak Finlandiya hava sahasında yaklaşık iki dakika kaldı ve en derin noktasında Finlandiya topraklarına 2,5 kilometre uçtu.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen yaptığı açıklamada, "Bu şüpheli toprak ihlalini ciddiye alıyoruz ve soruşturmalar başladı." dedi.

Açıklamada, Finlandiya Sınır Muhafız teşkilatının bir ön soruşturma yürüttüğü ve tamamlandığında daha fazla bilgi sağlayacağı belirtildi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen

SAVAŞ UÇAKLARI GÖRÜLMÜŞTÜ

Ağustos 2022'de Finlandiya, iki Rus savaş uçağının yine Finlandiya Körfezi üzerinden Finlandiya hava sahasına girdiğini iddia etmişti.

İskandinav ülkesi, geçtiğimiz aylarda Rusya ile sınır kapılarına yaklaşık 1000 göçmenin vizesiz gelmesinin ardından aralık ayı ortasında doğu sınırını kapatmıştı.

Helsinki, sığınmacı sayısındaki artışın Rusya tarafından planlandığını söylerken Moskova bu suçlamayı reddetmişti.