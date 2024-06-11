ABD bastı İsrail vurdu! Nuseyrat katliamından kurtulan Filistinliler anlattı: Karnımdan giren kurşun sırtımdan çıktı

İsrial'in Hamas'ın elindeki dört esiri kurtarmak için Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 274 Filistinli sivili katlettiği saldırıdan sağ kurtulan iki çocuk yaşadıklarını anlattı.

İsrail askerlerinin kendilerini doğrudan hedef aldığını söyleyen 15 yaşındaki Muhammed Matar Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi görüyor.

7 HELİKOPTERDEN MERMİ YAĞDI

İsrail'in saldırıyı düzenlediği gün sokakta dolaşırken yakındaki bölgelerden yoğun saldırı ve patlama sesleri duyduğunu söyleyen Matar, birkaç saniye içinde 7 helikopterin bölgede uçmaya ve onun bulunduğu sokağa rastgele mermi yağdırmaya başladığını belirtti.

Saldırı başladıktan sonra hızlıca eve yöneldiğini ve aile üyeleriyle birlikte her yerde uçuşan mermilerden korunmak için bodrum kata indiklerini söyleyen Matar, birkaç dakika sonra İsrail tanklarının onların olduğu bölgeye geldiğini belirtti.

"KARNIMDAN GİREN KURŞUN SIRTIMDAN ÇIKTI"

Matar, "Çok geçmedi İsrail güçleri evimizi bastı. Evde yaklaşık 10 kişiydik. Askerler, kardeşimi, babamı ve dedemi aldılar ve gözlerini bağladılar, başlarına siyah poşetler geçirdiler. Askerlerden biri bana yöneldi, omuzuma ve karnıma doğru 2 el ateş etti. Karnımdan giren kurşun sırtımdan çıktı." şeklinde konuştu.

Yaralandıktan sonra İsrail askerinin ondan ayağa kalkmasını istediğini ama yapamadığını söyleyen Matar, "Bedenim felçli gibiydi. Beni zorla kaldırdı ve sonra da hızla yere attı. Kardeşime de ateş açtılar ve onu şehit ettiler. Teyzem de vuruldu. Yaralananlar yarım saatten fazla yerde kan kaybetti, sonra hastaneye kaldırıldılar." dedi.

ABD ASKERLERİ DE VARDI

Matar, evi basan askerler arasında ABD askerlerinin de olduğunu söyledi.

9 yaşındaki Muhammed es-Semmuni ise çadırda oturdukları sırada birden İsrail tankları ile askerlerini karşılarında bulduklarını söyledi. Bir İsrail askerinin kendisine doğru patlayıcı fırlattığını ve sağ elinde ciddi bir yırtılma olduğunu söyleyen Semmuni, babası ve kardeşinin saldırıda öldüğünü belirtti.