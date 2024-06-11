ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden üç suçlamanın hepsinden suçlu bulundu! Kaç yıl hapis yatacak?





Mahkeme sürecinde, yargıya müdahale olarak algılanmaması için, oğlunun davasıyla ilgili konuşmayı tercih etmeyen Joe Biden'ın, kararla ilgili ne söyleyeceği merak ediliyor.

Hunter Biden'ın ayrıca California eyaletinde 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödemediği suçlamasıyla eylül ayında yargılanması bekleniyor.



"BU DAVANIN SONUCUNU KABUL EDECEĞİM"



ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu davanın sonucunu kabul edeceğim" dedi.



ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. Biden, "Geçen hafta da söylediğim gibi, ben Başkanım ama aynı zamanda bir babayım. Jill ve ben oğlumuzu çok seviyoruz ve onun bugün geldiği noktayla gurur duyuyoruz. Sevdiklerinin bağımlılıkla mücadelesine destek veren pek çok aile, sevdiği birinin diğer tarafa geçtiğini, iyileşme sürecinde bu kadar güçlü ve dirençli olduğunu görmenin verdiği gurur duygusunu anlar" dedi.



Biden, "Geçen hafta da söylediğim gibi, bu davanın sonucunu kabul edeceğim ve Hunter temyiz başvurusunu değerlendirirken yargı sürecine saygı duyacağım. Jill ve ben, sevgimiz, desteğimizle her zaman Hunter'ın ve ailemizin geri kalanının yanında olacağız. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecek" ifadelerini kullandı.



"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"



Hunter Biden ise suçlu bulunmasından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" ancak ailesinin sevgisi için "minnettar" olduğunu söyledi.



Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell da yaptığı açıklamada, karardan dolayı "doğal olarak hayal kırıklığına uğradıklarını" ancak "Hunter için mevcut olan tüm yasal yolları takip etmeye" devam edeceklerini söyledi. Lowell, "Hunter, bu dava da dahil olmak üzere iyileşme sürecinde yaşadığı her şey boyunca, ailesinin sevgisi ve desteği için minnettar" dedi.





HUNTER BİDEN, SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Hunter Biden, 2018'de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinmek, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etmek ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutmakla suçlanmıştı.

Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss, söz konusu suçlamaları geçen sene yöneltmişti. Biden, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.