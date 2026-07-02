Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırısı: 27 kişi hayatını kaybetti! Rus ordusu 74 füze ve 496 SİHA kullandı

Kiev'e hava saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, hava, kara ve denizden fırlatılan silahların kullanıldığı saldırıların Ukrayna'nın adımlarına misilleme olduğunu iddia etti. Moskova, saldırılarda askeri tesislerin ve enerji altyapısının hedef alındığını öne sürdü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise saldırıların misilleme olarak nitelendirilmesini ahlak dışı bulduğunu ifade etti. Sybiha, Ukrayna'nın kendini savunma ve Rusya'daki meşru askeri hedefleri vurma hakkı olduğunu vurgulayarak müttefiklere acil hava savunma desteği çağrısını yineledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıların Rusya'nın Ukrayna halkına acı çektirmeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

BARIŞ SÜRECİ ARAYIŞLARI



ABD destekli barış süreci son aylarda durma noktasına geldi. Zelenskiy, barış sürecini yeniden başlatmak amacıyla Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un ABD'li müzakereci Jared Kushner ile temas halinde olduğunu açıkladı.

Ukrayna lideri, gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeyi umduğunu ifade etti.

Saldırıların ardından Kiev'de cuma günü için yas ilan edildi.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya