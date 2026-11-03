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Rusya'dan Google ve Telegram'a milyonluk ceza! Terör ve orduyu itibarsızlaştırma iddiası

Rusya’da Taganskiy Bölge Mahkemesi, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle Telegram’a 14,6 milyon ve Google’a 3,8 milyon ruble olmak üzere toplam 18,4 milyon ruble para cezası kesti. Telegram terör ve aşırılıkçı içerikleri, Google ise orduyu itibarsızlaştıran bilgileri silmemekle suçlanırken, ülkedeki yabancı platformlara benzer gerekçelerle daha önce de defalarca para cezası uygulanmıştı.

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Rusya'dan Google ve Telegram'a milyonluk ceza! Terör ve orduyu itibarsızlaştırma iddiası

Rusya'da mahkeme, Google ve Telegram'a, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 18,4 milyon ruble (yaklaşık 226 bin dolar) para cezası verdi.

MOSKOVA'DA GOOGLE VE TELEGRAM DAVASI

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, söz konusu şirketler aleyhine açılan davaları karara bağladı.

Rusya'da Google ve Telegram'a ceza.Rusya'da Google ve Telegram'a ceza.

MİLYONLARCA RUBLE CEZA KESİLDİ

Mahkeme, Telegram'ın yasaklı üç ayrı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle 14,6 milyon ruble, Google'ın ise 3,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Telegram'a verilen cezaya, Rusya'da yasaklı bir terör örgütüne katılıma ilişkin içeriklerin ve aşırılıkçı materyal olarak kabul edilen bir kitabın, Google'a verilen cezaya ise Rusya Silahlı Kuvvetleri ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırıcı bilgilerin kaldırılmaması gerekçe gösterildi.

Rusya'da Google ve Telegram'ın yanı sıra diğer yabancı internet platformlarına da yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce para cezaları uygulanmıştı.

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