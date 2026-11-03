Fransa'da öğrenci protestoları büyüyor: Binlerce kişi sokaklarda
Fransa'da hükümetin eğitim alanındaki taahhütlerini yetersiz bularak lise öğrencilerinin başlattığı protestolar, üniversite öğrencileri ve sendikaların desteğiyle ülke genelinde büyüyerek devam ederken Paris'teki eylemlere katılımın 30 bine ulaşması bekleniyor.
Fransız hükümetinin eğitim politikalarını yetersiz bulan lise öğrencilerinin başlattığı protestolar, üniversitelilerin de katılımıyla giderek büyüyor.
BİNLERCE ÖĞRENCİ SOKAKLARDA
Fransa'da hükümetin eğitim alanındaki taahhütlerini yeterli bulmayan liselilerin eylemleri, üniversite öğrencilerinin desteğiyle devam ediyor.
Yerel basındaki haberlere göre, başkent Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki üniversiteleri temsil eden Interfac öğrenci kolektifinin çağrısıyla binlerce öğrenci eylem düzenliyor.
Üniversite öğrencileri, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı ve hükümetin eğitim reformlarının yetersiz bulunmasının ardından sendikaların çağrısıyla dün yeni boyut kazanan eylemlere destek için sokağa çıktı.
30 BİNE YAKIN KATILIM BEKLENİYOR
Kolluk kuvvetleri, Paris'teki eylemler için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Paris Emniyet Müdürlüğü, öğrenci eylemlerine katılımın 30 bini bulabileceğini açıkladı.
Paris'te üniversitelilerin öncülük edeceği eylemlerde yürüyüş güzergahı ise henüz netleşmedi.
Öğrenciler, Paris Emniyet Müdürlüğünün eylemler için merkezden uzak kalan Marechaux Meydanı'nı belirlemesine tepki gösterdi.
Interfac temsilcileri, yaptıkları yazılı açıklamada, hükümetin "gençlik eylemlerini görünmez kılma ve bastırma" çabasına karşı çıktıklarını belirterek, emniyetin belirlediği eylem güzergahına karşı yargıya başvurduklarını kaydetti.
Başkentin dışında Lyon, Marsilya, Toulouse ve Lille şehirleri de öğrenci protestolarına sahne oluyor.
KAMPÜSLER KAPATILDI
Lyon'da Jean-Jaures Meydanı'nda yüzlerce öğrenci toplanırken, Lyon 2 Üniversitesinin 3 kampüsü eylemler nedeniyle kapatıldı.
Lille'de öğrenci sendikaları Deliot Meydanı'nda öğleden sonra eylem çağrısı yaptı. Unef Lille Sendikası Başkanı Anais Gourgand, BFM kanalına yaptığı açıklamada, eylemlere devam edilmesi gerektiğini, hükümetin duyurduğu taahhütlerin hiç kimseyi tatmin etmediğini söyledi.
Ayrıca Toulouse'da yoğun katılımın olduğu eylemlere liselilerin yanı sıra Sciences Po ve Mirial Üniversiteleri öğrencileri de destek veriyor.
Polis, Rennes kentinde de bir liseye girişi engellemeye çalışan onlarca öğrenciye müdahale etti.
FRANSA'DA NELER OLUYOR?
Öte yandan Nantes şehrinde 1 Ekim'deki eylemlerde Nelson-Mandela Lisesinin ateşe verilmesiyle ilgili 3 öğrenci gözaltına alındı.
Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde kuşatma eyleminin yapıldığı lise sayısını 48 olarak açıkladı. Ayrıca liselerin yüzde 75'inde eğitimde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.
Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.
Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından dün yeniden canlanmıştı.
Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği 1,5 aydır devam eden eylemlerde, yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.