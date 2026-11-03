Fransa'da öğrenci protestoları. Fotoğraf: Reuters

KAMPÜSLER KAPATILDI

Lyon'da Jean-Jaures Meydanı'nda yüzlerce öğrenci toplanırken, Lyon 2 Üniversitesinin 3 kampüsü eylemler nedeniyle kapatıldı.

Lille'de öğrenci sendikaları Deliot Meydanı'nda öğleden sonra eylem çağrısı yaptı. Unef Lille Sendikası Başkanı Anais Gourgand, BFM kanalına yaptığı açıklamada, eylemlere devam edilmesi gerektiğini, hükümetin duyurduğu taahhütlerin hiç kimseyi tatmin etmediğini söyledi.

Ayrıca Toulouse'da yoğun katılımın olduğu eylemlere liselilerin yanı sıra Sciences Po ve Mirial Üniversiteleri öğrencileri de destek veriyor.

Polis, Rennes kentinde de bir liseye girişi engellemeye çalışan onlarca öğrenciye müdahale etti.