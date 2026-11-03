Avrupa’da marketlere siber saldırı dalgası: İtalya ve Hollanda’dan sonra Romanya da etkilendi
Avrupa’da marketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, ürünlerin bozulmasına ve satıştan çekilmesine yol açtı. Romanya’da da altı markette olağan dışı sıcaklık artışları bildirilirken, peş peşe yaşanan olaylar gıda tedarikinin dijital müdahalelere karşı kırılganlığını gündeme taşıdı.
Avrupa'da marketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılara ilişkin bildirimlere Romanya da eklendi. Altı markette sıcaklıkların olağan dışı yükselmesi üzerine inceleme başlatılırken, farklı ülkelerde ürünlerin bozulmasına ve satıştan kaldırılmasına yol açan olaylar, gıda tedarikindeki dijital güvenlik açıklarını gündeme taşıdı.
Romanya'da aynı market zincirine ait altı şubenin soğutma sistemlerinde olağan dışı sıcaklık artışları tespit edildi. Romanya Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğü Direktörü Dan Cimpean, olayın soğutucuları yöneten kontrol cihazlarına yönelik olası bir siber saldırı olarak bildirildiğini açıkladı.
Cimpean'ın verdiği bilgiye göre, 2 Kasım gecesi saat 01.30 civarında başlayan sorun sabah 08.00'de fark edildi. İlk incelemelerde, kontrol cihazlarının sabit IP adresli mobil bağlantılar üzerinden doğrudan internete açık olduğu ve eski yazılımlar kullandığı belirlendi.
Romanya'daki olayda zarar gören ürün miktarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşanan benzer olaylar, soğutma sistemlerine yönelik müdahalelerin işletmeler üzerindeki etkisini ortaya koydu.
İTALYA'DA SICAKLIK AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ, GIDALAR BOZULDU
İtalya'nın Sicilya Adası'nda da Coop mağazalarının soğutma sistemleri hedef alındı. Mağazaları işleten Radenza Group Genel Müdürü Giuseppe Spadaro, Katanya'da en az üç, Palermo'da ise bir mağazanın saldırılardan etkilendiğini açıkladı.
Spadaro, gıda teşhir ünitelerinin sıcaklık ayarlarının değiştirildiğini, bunun sonucunda soğutma ünitelerinin aşırı ısındığını ve gıdaların bozulduğunu belirtti.
İtalyan siber suçlar polisi, saldırıların kaynağını ve boyutunu belirlemek üzere incelemelerini sürdürüyor. Olayların diğer Avrupa ülkelerindeki saldırılarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor.
İtalya Ulusal Siber Güvenlik Ajansı ise perakende, gıda lojistiği ve endüstriyel soğutma alanlarında faaliyet gösteren şirketlere, daha önce önerilen güvenlik önlemlerini uygulama çağrısı yaptı.
HOLLANDA'DA MARKETLER VE KASAPLAR HEDEF OLDU
Hollanda'da en az 17 işletmenin dondurucu ve soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırganların, sistemlere erişerek sıcaklık ayarlarını değiştirdiği belirtildi.
Etkilenen işletmeler arasında küçük mahalle marketleri ve kasaplar bulunurken, büyük market zincirlerinin saldırılardan etkilenmediği aktarıldı. Hedef alınan sistemlerin güvenli olmayan ağlara bağlı olduğu ve kolay tahmin edilebilir parolalarla korunduğu kaydedildi.
İRLANDA'DA 13 ŞUBEDE ÜRÜNLER SATIŞTAN KALDIRILDI
İrlanda'da SuperValu zincirinin 13 şubesinde soğutma sistemlerini etkileyen bir siber olay yaşandı. Zincirin sahibi Musgrave, belirli modellerdeki soğutucuların etkilendiğini ve olayın etkilerinin sınırlı kaldığını açıkladı.
Etkilenen şubelerde soğutulmuş ve dondurulmuş gıdalar tedbir amacıyla satıştan kaldırıldı. Sorun, bazı mağazaların geç açılmasına da neden oldu. Şirket daha sonra sistemlerin yeniden çalışır hâle getirildiğini ve mağazaların normal faaliyetlerine döndüğünü bildirdi.
FİNLANDİYA'DA ÜRÜN KAYBI, ESTONYA'DA ERKEN MÜDAHALE
Finlandiya'da Kesko bünyesindeki bazı marketlerin soğutma sistemlerinde sıcaklık artışları yaşandı. Şirket yetkilileri, bazı gıda ürünlerinin bozulduğunu belirterek internet üzerinden müdahale ihtimalini dışlamadıklarını ve olayın nedenini araştırdıklarını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Estonya'da ise soğutma sistemleri alanında faaliyet gösteren Kitman Coldtech'in yöneticisi Jann Mutso, saldırganların eski tip bir soğutma sistemini yöneten bilgisayarlara erişerek sıcaklık ayarlarını değiştirdiğini bildirdi.
Mutso, kullanılan yöntemin geçen ay Fransa ve Hollanda'da yaşanan benzer olaylarla örtüştüğünü ifade etti. Marketlerin kontrol cihazlarını güncellemeye başladığını belirten Mutso, eski ve güncellenmemiş cihazların hedef olduğunu söyledi. Estonya'daki olayın 10 dakika içerisinde tespit edilerek müdahale edildiğini, bu nedenle zarar oluşmadığını kaydetti.
BELÇİKA'DA SORUŞTURMA, İSVEÇ'TE ALTI MAĞAZA ETKİLENDİ
Belçika'da Carrefour, yaklaşık 700 mağazasından 15'inin etkilendiğini açıkladı. Şirket, etkinin sınırlı kaldığını ve mağazaların açık tutulduğunu bildirdi. Ülkede farklı işletmelerin soğutma sistemlerini etkileyen olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
İsveç'te Coop, altı mağazasında siber müdahale yaşandığını doğruladı. ICA bünyesindeki bazı mağazalarda da soğutma sorunları bildirildi. Belçika ve Lüksemburg'da faaliyet gösteren Delhaize mağazalarında ise soğutma sistemlerini etkileyen bir bilişim olayı yaşandığı açıklandı.
FRANSA'DAKİ SALDIRIDAN HAFTALAR SONRA YENİ OLAYLAR
Avrupa'daki son olaylardan yaklaşık üç hafta önce Fransa'da da yüzlerce marketin soğutma sistemleri saldırılardan etkilenmiş, bozulan ürünler imha edilmişti.
Fransız siber güvenlik yetkilileri, birden fazla markanın uzaktan soğutma kontrol cihazlarında yetkisiz erişimler tespit edildiğini duyurmuştu. İşletmelere cihazların doğrudan internet erişimini sınırlandırmaları, güvenli bağlantı kullanmaları, yazılımları güncellemeleri ve varsayılan parolaları değiştirmeleri çağrısı yapılmıştı.
AB KOORDİNASYON MEKANİZMASINA BAŞVURDU
AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, olayların siber saldırıların hizmetleri aksatabildiğini, işletmeleri etkileyebildiğini ve vatandaşların günlük yaşamlarını doğrudan sekteye uğratabildiğini gösterdiğini belirtti.
Birden fazla üye ülkenin etkilenmesi nedeniyle koordinasyon ve bilgi paylaşımı için Avrupa Siber Kriz İrtibat Örgütü mekanizmasına başvurulduğunu açıklayan Regnier, üye ülkelerle siber güvenliği güçlendirme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.
GIDA KAYBI, TEDARİK GÜVENLİĞİ RİSKİNİ GÜNDEME TAŞIDI
Soğutma sistemlerine müdahale edilmesi, gıdaların uygun sıcaklıklarda korunmasını sağlayan soğuk zinciri kesintiye uğratabiliyor. Sıcaklık kontrolünün kaybedilmesi, ürünlerin bozulmasına, satıştan kaldırılmasına ve işletmelerin ekonomik kayba uğramasına neden olabiliyor.
Sistemlerin yeniden çalıştırılması da içerideki ürünlerin tamamının güvenle satışa sunulabileceği anlamına gelmiyor. Ürünlerin hangi sıcaklıkta ve ne kadar süre beklediğinin değerlendirilmesi gerekiyor.
Mevcut bilgiler, Avrupa genelinde bir gıda kıtlığı veya kapsamlı tedarik krizinin başladığını göstermiyor. AB Tarım ve Gıda Komiseri Christophe Hansen de gıda arz güvenliğinin tehlikede olmadığını, ancak kesintiler ve gıda israfının işletmeler üzerinde somut etkileri bulunduğunu belirtti.
Bununla birlikte, farklı ülkelerde benzer sistemlerin etkilenmesi, dijital güvenlik açıklarının doğrudan gıda kaybına dönüşebildiğini ortaya koyuyor. Olayların tamamının aynı kişi veya grup tarafından gerçekleştirildiği ise doğrulanmış değil. Saldırıların failleri ve aralarındaki olası bağlantılar araştırılıyor.