Avrupa'da marketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılara ilişkin bildirimlere Romanya da eklendi. Altı markette sıcaklıkların olağan dışı yükselmesi üzerine inceleme başlatılırken, farklı ülkelerde ürünlerin bozulmasına ve satıştan kaldırılmasına yol açan olaylar, gıda tedarikindeki dijital güvenlik açıklarını gündeme taşıdı. Romanya'da aynı market zincirine ait altı şubenin soğutma sistemlerinde olağan dışı sıcaklık artışları tespit edildi. Romanya Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğü Direktörü Dan Cimpean, olayın soğutucuları yöneten kontrol cihazlarına yönelik olası bir siber saldırı olarak bildirildiğini açıkladı. Cimpean'ın verdiği bilgiye göre, 2 Kasım gecesi saat 01.30 civarında başlayan sorun sabah 08.00'de fark edildi. İlk incelemelerde, kontrol cihazlarının sabit IP adresli mobil bağlantılar üzerinden doğrudan internete açık olduğu ve eski yazılımlar kullandığı belirlendi. Romanya'daki olayda zarar gören ürün miktarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşanan benzer olaylar, soğutma sistemlerine yönelik müdahalelerin işletmeler üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Avrupa’da marketlerin soğutma sistemlerine siber müdahaleler gıda kaybına yol açtı. (Foto: AA) İTALYA'DA SICAKLIK AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ, GIDALAR BOZULDU İtalya'nın Sicilya Adası'nda da Coop mağazalarının soğutma sistemleri hedef alındı. Mağazaları işleten Radenza Group Genel Müdürü Giuseppe Spadaro, Katanya'da en az üç, Palermo'da ise bir mağazanın saldırılardan etkilendiğini açıkladı. Spadaro, gıda teşhir ünitelerinin sıcaklık ayarlarının değiştirildiğini, bunun sonucunda soğutma ünitelerinin aşırı ısındığını ve gıdaların bozulduğunu belirtti. İtalyan siber suçlar polisi, saldırıların kaynağını ve boyutunu belirlemek üzere incelemelerini sürdürüyor. Olayların diğer Avrupa ülkelerindeki saldırılarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. İtalya Ulusal Siber Güvenlik Ajansı ise perakende, gıda lojistiği ve endüstriyel soğutma alanlarında faaliyet gösteren şirketlere, daha önce önerilen güvenlik önlemlerini uygulama çağrısı yaptı. HOLLANDA'DA MARKETLER VE KASAPLAR HEDEF OLDU Hollanda'da en az 17 işletmenin dondurucu ve soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırganların, sistemlere erişerek sıcaklık ayarlarını değiştirdiği belirtildi. Etkilenen işletmeler arasında küçük mahalle marketleri ve kasaplar bulunurken, büyük market zincirlerinin saldırılardan etkilenmediği aktarıldı. Hedef alınan sistemlerin güvenli olmayan ağlara bağlı olduğu ve kolay tahmin edilebilir parolalarla korunduğu kaydedildi.