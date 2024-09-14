Rusya’dan BRICS ve Türkiye mesajı! Küresel sansasyon yaratacak

Türkiye'nin BRICS topluluğuna olacağına dair iddialar gündemdeki yerini korurken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin küresel düzeyde sansasyon yaratacağını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
"BRICS 2024 SANSASYON YARATACAK"
Zaharova, Moskova'da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ın üyelik başvurularının ele alınacağı Kazan'daki zirvenin önemi hakkında konuştu.
Türkiye'nin BRICS topluluğuna katılması beklenirken Zaharova'nın "Herkes, bu zirvenin küresel bir sansasyon yaratacağını söylüyor" şeklindeki sözleri gündeme damga vurdu.
"BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ" DEMİŞTİ
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus tarafının Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtti.
Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" dedi.
Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.
Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi'nde (2018)
Erdoğan, 2018 yılında Güney Afrika'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi
'ne 'davetli lider' olarak katılmıştı.
Zirvede BRICS liderleriyle aile fotoğrafı çekiminde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirve kapsamındaki BRICS Outreach Çalışma Toplantısı'na katılmıştı.
Dün Amerikan basınında Türkiye'nin BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptığı iddiası yer almıştı.
İddianın Türkiye'yle yakın ilişkilere sahip Rusya
'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında gündeme gelmesi dikkat çekmişti.
Kısa süre önce Azerbaycan, Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bakü'de görüşmelerinin ardından BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı.
TÜRKİYE'NİN BRICS MESAİSİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haziran 2024'te önce Çin'e gitti sonrasında BRICS Zirvesi için Rusya'da çeşitli temaslarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
"BRICS İLE İŞ BİRLİĞİMİZE DEĞER VERİYORUZ"
O dönem BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap eden Fidan, "BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi. Hakan Fidan'ı kabul eden Putin ise "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS
NEDİR BU BRICS?
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O'Neill tarafından hazırlanan 'Building Better Global Economic BRICS' raporunda kullanılmıştı.