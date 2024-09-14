Rusya’dan BRICS ve Türkiye mesajı! Küresel sansasyon yaratacak

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Türkiye'nin BRICS topluluğuna olacağına dair iddialar gündemdeki yerini korurken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin küresel düzeyde sansasyon yaratacağını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "BRICS 2024 SANSASYON YARATACAK" Zaharova, Moskova'da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ın üyelik başvurularının ele alınacağı Kazan'daki zirvenin önemi hakkında konuştu. Türkiye'nin BRICS topluluğuna katılması beklenirken Zaharova'nın "Herkes, bu zirvenin küresel bir sansasyon yaratacağını söylüyor" şeklindeki sözleri gündeme damga vurdu. "BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ" DEMİŞTİ Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus tarafının Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtti.



Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" dedi.



Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.