Kalkınma Yolu Projesi’nin demir yolu tasarımları tamamlandı! Türkiye için önemi ne? İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ NE? Türkiye için büyük bir fırsat olarak değerlendirilen proje, 1200 kilometre uzunluğunda demiryolu ve karayolu altyapısını içeriyor.





IRAK, ASYA VE AVRUPA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN ULAŞIM PROJESİYLE NEYİ HEDEFLİYOR?



Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani mayıs ayı sonlarında Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağını iddia ettiği devasa bir ulaşım ve altyapı projesini açıkladı. Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşan projenin 1200 kilometre uzunluğunda demiryolu ve karayolu altyapısını içermesi planlanıyor. Bu projenin Basra, Bağdat ve Musul şehirlerini de içeren bir güzergahı takip ederek Türkiye'deki demiryolu ağına bağlanması hedefleniyor. Irak hükümetinin "Kalkınma Rotası" olarak isimlendirdiği ve 17 milyar dolarlık bir yatırım bütçesi olan bu iddialı Ekonomik Koridor projesiyle, saatteki hızı 300 kilometre olacak trenlerle Türkiye'den Körfez'e ulaşım saatler içerisinde sağlanacak.

Irak'ı bu projeyle Türkiye üzerinden dünyaya açılmaya sevk eden temel faktör ülkenin Körfez'e çıkışını kısıtlayan suni sınır düzenlemesi. Zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olan Irak, Körfez'de derin su limanı inşa edebilecek sınırlara sahip değil. Bu durum da rezervlerin taşınmasında ve pazarlanmasında ciddi güçlüklere yol açıyor.

Irak devleti petrolünü çoğunlukla Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi komşularının limanları üzerinden pazarlamaya çalışıyor. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren Arap komşularıyla ilişkilerinin bozulmuş olması ülkenin uluslararası piyasalara açılmasını kısıtlıyor. Son dönemde Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'nden pay alma motivasyonu da Bağdat yönetimini böyle iddialı bir projeye sevk etmişe benziyor.