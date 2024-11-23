Rusya ve Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor! Balistik füze Oreşnik’in özellikleri dünyayı titretti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güçlenmiş nükleer doktrinini imzalamasının ardından Ukrayna, ABD'den tedarik edilen ATACMS füzelerini sınırdan 115 km uzaklıktaki Rus hedeflerini vurduğu açıkladı. Ukrayna daha sonra, İngiltere'nin gönderdiği Storm Shadow füzelerini Rusya içerisinde kullandığını açıkladı. Rusya lideri Putin, Rusya topraklarının ABD ve İngiliz yapımı füzelerle vurulmasına kıtalararası olmayan hipersonik başlıklı yeni orta menzilli balistik füze denemesi ile cevap verdiklerini ulusa sesleniş konuşması sırasında duyurdu.



Putin, "Rusya, Güney Makine İmalat Tesisi'ne (Yujmaş) nükleer olmayan hipersonik donanımlı bir balistik füze ile saldırı düzenledi ve hedef başarıyla vuruldu. Oreşnik füzesinin kullanılması, ABD'nin orta ve kısa menzilli füzeler üretme ve konuşlandırma planlarına bir cevaptır. ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor. ABD'nin 2019'da orta ve kısa menzilli füzelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı tek taraflı olarak feshederek hata yaptığına inanıyoruz. Ukrayna'daki çatışma küresel bir nitelik kazandı" ifadesini kullandı.



AVRUPA'DAKİ HEDEFLERİ VURABİLİR

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, dünyada "Oreşnik" füzesine benzer sistemlerinin bulunmadığını belirtti. Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri vurabilir" dedi.



Putin, 'Oreşnik'in (Fındık ağacı) hipersonik bir balistik füze olduğunu söyledi. Ses hızının 10 katı hızla hareket ettiğini ve bu nedenle engellenemediğini söyledi. Rus kaynaklar, menzilinin 5.000 km (3.100 mil) olduğunu ve Rusya'nın Avrupa'nın çoğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısını vurmasına olanak sağladığını söyledi.

AVRUPA SIĞINAK PEŞİNDE

Dünya savaşının sancıları çekilirken İngilizler sığınak alma sırasında. Moskova da mobil nükleer sığınaklar üretmeye başladı. İngilizler sığınakları için 100 bin poundu gözden çıkarıyor. Gazeteci Annie Jacobsen 'Nükleer Savaş: Bir Senaryo' kitabında 72 dakika içinde beş milyar insanın yok ol acağını öne sürdü.