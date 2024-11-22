İrlanda’nın The Irish News gazetesi katil Netanyahu’yu manşete taşıdı: "Aranıyor"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'deki soykırım suçlarına ilişkin delillerin ortaya konmasının ardından, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve suç ortağı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri verdi. UCM'nin, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle aldığı bu karar, dünya çapında geniş destek buldu. Ayrıca, Netanyahu'nun topraklarına adım attığı anda tutuklanacağı duyuruldu.
İrlanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararına uyacağını duyururken, ülkenin köklü gazetelerinden The Irish News de, Netanyahu'yu hedef alan dikkat çekici bir manşetle gündeme geldi.
Gazetenin 22 Kasım 2024 tarihli sayısında, Netanyahu'nun fotoğrafı eşliğinde büyük harflerle "WANTED" (Aranıyor) manşeti atıldı.
Alt başlıkta ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında "savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve açlığı savaş aracı olarak kullanma" suçlamalarıyla tutuklama kararı verdiği hatırlatıldı.
Manşette, Netanyahu'ya yönelik suçlamalar arasında "cinayet, zulüm ve insanlık dışı eylemler" gibi ciddi suçlamalar yer aldı.