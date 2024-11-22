İrlanda’nın The Irish News gazetesi katil Netanyahu’yu manşete taşıdı: "Aranıyor"

Manşette, Netanyahu'ya yönelik suçlamalar arasında " cinayet, zulüm ve insanlık dışı eylemler" gibi ciddi suçlamalar yer aldı.

Alt başlıkta ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında "savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve açlığı savaş aracı olarak kullanma" suçlamalarıyla tutuklama kararı verdiği hatırlatıldı.

İrlanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararına uyacağını duyururken, ülkenin köklü gazetelerinden The Irish News de, Netanyahu'yu hedef alan dikkat çekici bir manşetle gündeme geldi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'deki soykırım suçlarına ilişkin delillerin ortaya konmasının ardından, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve suç ortağı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri verdi. UCM'nin, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle aldığı bu karar, dünya çapında geniş destek buldu. Ayrıca, Netanyahu'nun topraklarına adım attığı anda tutuklanacağı duyuruldu.

İRLANDA BAŞBAKANI SİMON HARRİS: "UCM'NİN ÜSTLENDİĞİ ROLE SAYGI DUYUYORUZ"

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrine ilişkin, "İrlanda UCM'nin üstlendiği role saygı duymaktadır. Mahkemenin hayati çalışmalarını yürütmesine destek verecek pozisyonda olan herkes de acilen böyle yapmalı." açıklamasını yaptı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris (Fotoğraf: AA)

İrlanda Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Harris, UCM'nin tutuklama emirlerinin önemli adımlar olduğunu belirtti.

Harris'in açıklamasında, "Mahkeme, Gazze'de insanlığa karşı işlenen cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı suçlar ile açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma suçlarının cezai sorumluluklarını Netanyahu ve Gallant'ın taşıdığına dair makul gerekçeler olduğunu ileri sürüyor." ifadeleri yer aldı.