İngiltere’de kıyamet savaşı paniği! “Armageddon” sığınakları açıldı

Moskova-Kiev hattında tansiyon had safhaya yükselirken Avrupa'da ise nükleer savaş paniği başladı. İskandinav ülkeleri ve Almanya'nın ardından İngiltere'de "Armageddon" hazırlığı başladı. Ukrayna ile Rusya arasında füzelerin ateşlenmesinin ardından İngiltere'de halk, sığınaklara akın etti.

İNGİLTERE'DE SIĞINAKLARA AKIN İngiliz Daily Star'ın bildirdiğine göre Putin'e dayanıklı nükleer sığınaklar inşa eden Nottinghamshire'lı Matthew Wright, Ukrayna'daki tırmanan durum nedeniyle endişeli İngilizlerin kendi sığınaklarını bulmak için akın ettiğini söyledi.