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İngiltere’de kıyamet savaşı paniği! “Armageddon” sığınakları açıldı

Ukrayna ve Rusya arasında füzelerin ateşlenmesinin ardından Avrupa'yı panik sardı. İskandinav ülkelerinde olası bir savaş durumunda yapılacakların yer aldığı broşürler, Almanya'da savaş hazırlığı derken paniğin adresi şimdi de İngiltere oldu. İngiltere'de halk, sığınaklara akın etti.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:41 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 11:59
İngiltere’de kıyamet savaşı paniği! Armageddon sığınakları açıldı

Moskova-Kiev hattında tansiyon had safhaya yükselirken Avrupa'da ise nükleer savaş paniği başladı. İskandinav ülkeleri ve Almanya'nın ardından İngiltere'de "Armageddon" hazırlığı başladı. Ukrayna ile Rusya arasında füzelerin ateşlenmesinin ardından İngiltere'de halk, sığınaklara akın etti.

İngiltere’de kıyamet savaşı paniği! Armageddon sığınakları açıldı

İNGİLTERE'DE SIĞINAKLARA AKIN

İngiliz Daily Star'ın bildirdiğine göre Putin'e dayanıklı nükleer sığınaklar inşa eden Nottinghamshire'lı Matthew Wright, Ukrayna'daki tırmanan durum nedeniyle endişeli İngilizlerin kendi sığınaklarını bulmak için akın ettiğini söyledi.

İngiltere’de kıyamet savaşı paniği! Armageddon sığınakları açıldı

SIĞINAK TALEBİ ÜÇ KATINA ÇIKTI

Matthew Wright daha önce Star'a, Burrowed adlı şirketinin altı ay önce kurulduğundan beri taleplerle dolup taştığını söylemişti. Matthew bugün, talep sayısının genellikle "gelgit" yaptığını ancak geçen hafta şirketine gelen talep sayısının üç katına çıktığını söyledi.

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