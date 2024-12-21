Rusya Ukrayna’da ilerliyor! Bakanlıktan Donetsk açıklaması

Ukrayna'da hareketlilik devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Ostrovskiy yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu.

RUSYA'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus birliklerinin hava kuvvetleri, silahlı insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin saldırılarıyla Ukrayna'daki hedefleri vurduğu kaydedilen açıklamada, bu saldırılarla Ukrayna'nın askeri ve sanayi tesislerine enerji sağlayan tesisler, askeri hava üslerinin altyapıları, insansız hava aracı depoları ve 147 bölgedeki askeri birlik ve teçhizatın vurulduğu belirtildi.

OSTROVSKİY RUSYA'NIN ELİNE GEÇTİ

Donbas'ta bazı önemli yerlerin kontrolünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Ostrovskiy yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

19 Aralık'ta Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk bölgesindeki Zelenovka ve Novıy Komar yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.