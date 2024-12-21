ABD’de kuş gribi alarmı: 650 çiftlik karantinada! New York’ta yumurta krizi

ABD'de kuş gribi krizi patlak verdi. California eyaletinde kuş gribi vakalarının artmasının ardından acil durum ilan edildi. Eyalet kurumları 650'den fazla süt çiftliğinin karantinaya alındığını duyurdu.

ABD’de kuş gribi krizi patlak verdi, AA

NEW YORK'TA YUMURTA KRİZİ

California'daki acil durum ilanının ardından kuş gribi nedeniyle yumurta fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

California’daki acil durum ilanının ardından kuş gribi nedeniyle yumurta fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı, AA

New York kentindeki yumurta raflarındaki fiyat etiketleri ve vatandaşların alışveriş süreci görüntülendi.

California’daki acil durum ilanının ardından kuş gribi nedeniyle yumurta fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı, AA

650 SÜT ÇİFTLİĞİ KARANTİNADA

California'daki 984 süt çiftliğinin 650'den fazlası, artan kuş gribi salgını nedeniyle karantina altında.

California Halk Sağlığı Bakanlığı, riskin genel halk için düşük olduğunu söylese de virüsün enfekte kümes hayvanlarının %90 ila %100'ünü ve ineklerin yaklaşık %1 ila %2'sini öldürdüğü belirtiliyor.

California’daki 984 süt çiftliğinin 650'den fazlası, artan kuş gribi salgını nedeniyle karantina altında, AA

KEDİLERDE DE GÖRÜLDÜ

Güney California'da son zamanlarda daha fazla mandırada kuş gribi pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı ve California Tarım ve Çiftlik Bakanlığı, kedilerde de vakalar gördüklerini söylüyor.

Doktorlar ayrıca eyaletteki bazı atık sularda da virüs tespit edildiğini doğruladı.