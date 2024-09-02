Almanya tarihini değiştiren seçim! Aşırı sağcılar deprem etkisi yarattı: Bild ‘Olaf Scholz’ün tabutuna siyasi çivi çakıldı’ dedi

Almanya 'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) doğudaki iki eyalette yaptığı büyük çıkış ve iktidardaki SDP'nin kötü performansı ülkede resmen deprem etkisi yarattı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA BİR İLK!

Henüz kesin olmayan sonuçlara göre aşırı sağcılar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Almanya'da bir eyalette seçim kazandı.

OLAF SCHOLZ'DEN SERT ÇIKIŞ

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz seçim sonuçlarını "endişe verici" olarak nitelendirirken diğer partileri ise resmen aşırı sağcıları dışlamaya çağırdı. AfD'nin Almanya'ya zarar verdiğini söyleyen Scholz "Ekonomiyi zayıflatıyor, toplumu bölüyor ve ülkemizin itibarını zedeliyor" dedi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz

TRAFİK LAMBASI PATLADI

Seçim sonuçları Trafik Lambası koalisyonuna yani SDP, Yeşiller ve FDP partilerine desteğin azaldığını açıkça ortaya koydu. Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde sonucu belirleyen en kritik konu Ukrayna'ya silah yardımıydı. Aşırı sağcı AfD, daha önce Ukrayna'ya silah satışının durdurulmasını istemişti.

NAZİ SLOGANLARI ATIYORDU

Aşırı sağcı AfD'nin Thüringen eyaletindeki başbakan adayı Björn Höcke daha önce pek çok kez tartışmalara yol açmıştı. Geçmişte Nazi sloganı kullandığı için para cezasına çarptırılan Höcke, büyük tepki çekmişti.