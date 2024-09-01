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Pokrovsk’tan toplu tahliyeler: Rusya’nın ilerleyişi Ukrayna’yı zorluyor

Ukrayna’nın Rusya’ya başlattığı Kursk saldırısı beklenen sonucu vermedi. Rus birlikleri Pokrosvk kentine yaklaştı. Uzmanlar Moskava’nın yaklaşık 30 bin askerin, saldırıya ve savaşa en hazır birlikler olarak konuşlandığını tahmin ediyor.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 19:01 Güncelleme 01 Eylül 2024, 19:01
Pokrovsk’tan toplu tahliyeler: Rusya’nın ilerleyişi Ukrayna’yı zorluyor

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Ukrayna'nın doğusundaki Pokrosvk'tan binlerce sivilin tahliyesi haftalardır sürerken, bölgedeki çatışmaların şiddeti de artıyor. Ukrayna ordusunun önemli isimlerinden General Oleksandr Syrskyi, cephedeki birliklerin savunmasını güçlendirmek için gerekli mühimmatın sağlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

RUSYA'NI POKROSVK'U HEDEF ALMASI

Rusya, uzun zamandır Pokrovsk'u stratejik bir hedef olarak görüyor ve aylardır güçlerini yavaşça bu bölgeye kaydırıyor. Uzmanlar Moskova'nın Merkez Ordu Grubu'ndan yaklaşık 30 bin askerin, saldırıya ve savaşa en hazır birlikler olarak konuşlandığını tahmin ediyor.

Bu hafta Ukrayna'nın Novohrodivka kasabasını ele geçiren Rus saldırısı, bazı Ukraynalı yetkililer arasında endişe yarattı. Ukraynalı Milletvekili Mariana Bezuhla Facebook'ta "Novohrodivka'nın önündeki siperler boştu. Bir zamanlar 20.000 kişilik olan şehirde neredeyse hiç Ukrayna ordusu yoktu" diye yazı paylaştı.

Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW), Ukrayna komutanlığı, Novohrodivka savunmasının olası kayıplara değmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Rus güçleri, kasabanın güneyinde yer alan Selidove ve Donetsk bölgesindeki diğer hedeflere saldırı başlattı.

YENİ TAKTİKLER "ET SALDIRISI"

Rusya'nın ilerleyişinde, Wagner paralı asker grubunun savaşın başlarında kullandığı taktiklerin de etkisi olduğu belirtiliyor. Ukrayna güçleri, Rus piyadelerin dalgalar halinde mevzilerine saldırdığını bildiriyor. Ukrayna birliklerini yıpratarak sürekli savunmada kalmalarına neden oluyor.

Zırhlı araçların az kullanılması, Ukrayna tanklarının ve topçularının savaş alanında hedef alabilecekleri çok az şeyin kalmasına neden oluyor. Rusya ayrıca güçlü süzülme bombaları kullanarak Ukrayna birliklerinin dağıtmaya ve bazen cephe hattından çekilmeye zorluyor.

KURSK SALDIRISI YAVAŞLADI

Ayrıca, Ukrayna'nın sınır ötesi harekatının ilerlemesi geçen hafta önemli ölçüde yavaşladı. Ukrayna, Rusya içindeki en büyük yerleşim birimi olan Sudzha'yı ele geçirmişti, ancak bu başarı Rusya'nın ele geçirdiği Novohrodivka'nın nüfusuyla kıyaslandığında daha küçük bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna Başkomutanı, Kursk yönünde 100 yerleşim birimi dahil olmak üzere 1.294 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini ve 594 Rus askerini esir aldıklarını açıkladı.

General Syrskyi, Kursk yönündeki saldırını amacının Rus güçlerini Pokrovsk ve Kurakhove cephelerinden uzaklaştırmak olduğunu belirtti. Ancak bu hedefin gerçekleşmediği Rus kuvvetleri Pokrovsk cephesinden yeniden konuşlandırılmadığını tam tersine takviye birliklerle güçlendirildiler ve ilerlemeleri hızlandı diye bildirdi.

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