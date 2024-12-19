Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ve "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve buna cevap verileceğini bildirdi.
Rusya-Ukrayna (takvim.com.tr | Arşiv)
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarından dün Rostov bölgesindeki kimyasal madde üreten "Kombinat Kamenskiy" fabrikasına saldırı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
Ukrayna, Rusya'ya Amerikan yapımı füzelerle saldırdı (takvim.com.tr | Arşiv)
"CEVAPSIZ KALMAYACAK"
"Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda 6 Amerikan yapımı ATACMS füzesi ve 4 Storm Shadow füzesi kullanıldı. Tüm ATACMS füzeleri ve Storm Shadow füzelerinden 3'ü Rus hava sistemlerince vuruldu. Bir füzenin düşmesi sonucunda fabrikadaki teknik bina hasar gördü. Batı'nın desteklediği Kiev yönetiminin bu eylemleri cevapsız kalmayacak."