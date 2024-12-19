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Rusya: Ukrayna, Amerikan yapımı füzelerle toprağımıza saldırdı! Buna cevap vereceğiz

Ukrayna yine Rusya'ya saldırı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rus toprakları olan Rostov bölgesine Amerikan yapımı olan ATACMS ve "Storm Shadow" füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Ayrıca bakanlık, Kiev yönetiminin bu eylemlerinin cevapsız kalmayacağını ve karşılık verileceği belirtti.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 20:51 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 20:57
Rusya: Ukrayna, Amerikan yapımı füzelerle toprağımıza saldırdı! Buna cevap vereceğiz

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    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ve "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve buna cevap verileceğini bildirdi.

    Rusya-Ukrayna (takvim.com.tr | Arşiv)Rusya-Ukrayna (takvim.com.tr | Arşiv)

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarından dün Rostov bölgesindeki kimyasal madde üreten "Kombinat Kamenskiy" fabrikasına saldırı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

    Ukrayna, Rusya'ya Amerikan yapımı füzelerle saldırdı (takvim.com.tr | Arşiv)Ukrayna, Rusya'ya Amerikan yapımı füzelerle saldırdı (takvim.com.tr | Arşiv)

    "CEVAPSIZ KALMAYACAK"

    "Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda 6 Amerikan yapımı ATACMS füzesi ve 4 Storm Shadow füzesi kullanıldı. Tüm ATACMS füzeleri ve Storm Shadow füzelerinden 3'ü Rus hava sistemlerince vuruldu. Bir füzenin düşmesi sonucunda fabrikadaki teknik bina hasar gördü. Batı'nın desteklediği Kiev yönetiminin bu eylemleri cevapsız kalmayacak."

    Ukrayna, Rusya'ya Amerikan yapımı füzelerle saldırdı (AA)Ukrayna, Rusya'ya Amerikan yapımı füzelerle saldırdı (AA)

    Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce de Ukrayna'nın Rus toprağındaki unsurlara ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenlediğini ve buna cevaben Ukrayna'nın enerji unsurlarını yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu açıklamıştı.

    Geçen ay ABD ile İngiltere'nin, Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verdiği bildirilmişti.

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