BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklamasında, Suriye'de işlenen suçlarla ilgili hesap verme zorunluluğunun yerine getirilmesi için tüm uluslararası mekanizmalara destek sağlanması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (AA)

"SURİYE'DE BİR UMUT IŞIĞI VAR"

"Orta Doğu, birçok yangınla kavrulurken bugün Suriye'de bir umut ışığı var. Bu ışığın sönmesine izin verilmemeli. Suriye halkı, tarihin ve fırsatların kesiştiği bir dönüm noktasında duruyor. Bu fırsat kaçırılmamalı." diyen Guterres, Suriye'de yaklaşık 50 yıldır süren diktatörlük rejiminin sona ermesinin büyük umutlar doğurduğunu söyledi. Suriye halkının umudunu paylaştıklarını ve onlarla dayanışma içinde olduklarını belirten Guterres, mevcut dönemin Suriye halkının uzun zamandır talep ettikleri isteklerini yerine getirmeleri için bir şans olduğunu vurguladı.

POLİTİK GEÇİŞ SÜRECİ UYARISI

Bununla birlikte, mevcut durumun dikkatli bir şekilde yönetilmemesi halinde elde edilen ilerlemenin kaybolma riski bulunduğuna dikkat çeken Guterres, "Siyasi geçiş süreci Suriyeliler tarafından tüm Suriyeliler için gerçekleştirilmelidir." ifadesini kullandı. Ayrıca, bu sürecin "kapsayıcı, güvenilir ve barışçıl" olması gerektiğini vurguladı.