Nijerya'da panayırda izdiham meydana geldi (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

40 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Oyo Eyalet Valisi Özel Kalem Müdürü Segun Ogunwuyi, yaptığı açıklamada, Oyo'nun başkenti Ibadan'daki izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını ifade etti. Ölen çocuk sayısının 40'a yükseldiğini belirten Ogunwuyi, bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda çocuğun yaralandığını söyledi.