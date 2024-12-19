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Nijerya'da facia! Panayırda meydana gelen izdihamda hayatını kaybeden çocuk sayısı 40'a yükseldi

Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde dün düzenlenen panayırda yaşanan izdihamda yaşamını yitiren çocuk sayısı 40'a yükseldi. Bazı çocukların sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 23:23 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 23:23
Nijerya’da facia! Panayırda meydana gelen izdihamda hayatını kaybeden çocuk sayısı 40’a yükseldi

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    Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde dün düzenlenen panayırda yaşanan izdihamda yaşamını yitiren çocuk sayısının yükseldiğini bildirdi.

    Nijerya'da panayırda izdiham meydana geldi (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Nijerya'da panayırda izdiham meydana geldi (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

    40 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Oyo Eyalet Valisi Özel Kalem Müdürü Segun Ogunwuyi, yaptığı açıklamada, Oyo'nun başkenti Ibadan'daki izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını ifade etti. Ölen çocuk sayısının 40'a yükseldiğini belirten Ogunwuyi, bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda çocuğun yaralandığını söyledi.

    Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (Reuters)Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (Reuters)

    Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenler için eyalet halkına başsağlığı diledi.

    NE OLMUŞTU?

    Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel panayırda dün izdiham yaşanmıştı.

    Eyalet Valisi Seyi Makinde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirmişti.