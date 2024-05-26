Rusya ’Kontrol altına aldık’ dedi! 11 kişi hayatını kaybetmişti: Harkiv’de tansiyon yükseliyor

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun dün Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazaya saldırısında ölen ve yaralananların sayısının arttığını belirtti.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 11 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığını aktaran Sinegubov, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bir kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Rusya dün Harkiv kentindeki inşaat malzemeleri satılan mağazayı güdümlü hava bombalarıyla vurmuş, saldırıda 4 kişi ölmüş, 38 kişi yaralanmış, 16 kişiden de haber alınamadığı açıklanmıştı.

RUSYA BİR BÖLGEYİ DAHA KONTROL ALTINA ALDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Berestovoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Batı askeri birlikleri, başarılı askeri operasyonları sonucunda Harkiv bölgesinde Berestovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rus hava savunma sistemleriyle 5 ABD üretimi taktik füze, 32 ABD üretimi HIMARS çok roketatar sisteminden fırlatılan füze ve Çek üretimi Vampire sisteminden fırlatılan füze ve bir Neptün gemisavar füzesinin imha edildiği belirtilen açıklamada, 41 insansız hava aracının da düşürüldüğü aktarıldı.