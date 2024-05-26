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Gazze’de İsrail soykırımı! Lahey’deki karara rağmen 24 saatte 81 Filistinli öldürüldü

Lahey’de Uluslararası Adalet Divanı’nın Refah’taki saldırıların durdurulmasına yönelik kararına rağmen İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor. İsrail'in 233 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 984'e yükseldi. Son 24 saatte 81 Filistinli öldürüldü, 223 Filistinli yaralandı.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 13:51 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 13:51
Gazze’de İsrail soykırımı! Lahey’deki karara rağmen 24 saatte 81 Filistinli öldürüldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 35 bin 984'e yükseldi.

24 SAATTE 81 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 233 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 223 Filistinlinin yaralandığı belirtildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 984'e, yaralı sayısının 80 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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