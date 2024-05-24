SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD medyası bombayı patlattı: Rusya, Ukrayna'daki savaşta ABD silahlarını alaşağı etti!

ABD merkezli Washington Post gazetesi itiraf gibi bir habere imza attı. Gazetede yer alan özel habere göre, Rusya'nın askeri savaş teknoloji kabiliyetleri Ukrayna'da ABD yapımı birçok silahı etkisizleştirdi. Haberde Rus sinyal karıştırıcılar nedeniyle pek çok top mermisi ve roketin hedefi vurma oranlarının ciddi şekilde düştüğü, Ukrayna'nın bunları kullanmayı durdurduğu ve durumu ABD'ye bildirerek yeni teknolojiler talep ettiği belirtildi. Öte yandan Pentagon, Ukrayna'ya, önce 61 milyar dolarlık savunma desteği gönderdiğini daha sonra ise 275 milyon dolarlık ilave askeri yardım gönderileceğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 22:35 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 00:40
ABD medyası bombayı patlattı: Rusya, Ukrayna’daki savaşta ABD silahlarını alaşağı etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya'nın elektronik savaş kabiliyetlerinin, Ukrayna'daki savaşta kullanılan Amerikan yapımı GPS güdümlü birçok silah ve mühimmatın hedefini vurma oranını ciddi oranda düşürdüğü ve Ukrayna güçlerinin bu silahları kullanmayı durdurduğu iddia edildi.

RUS SAVAŞ TEKNOLOJİSİ ABD'Yİ BİTİRDİ Mİ?

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin Ukraynalı kıdemli askeri yetkililere ve gizli yazışmalara dayandırdığı özel haberinde, ABD yapımı bazı silahların Ukrayna'da zaman içinde işlevsiz kaldığı aktarıldı.

Habere göre Rusya, sahip olduğu elektronik savaş kabiliyetleri ve sinyal karıştırıcı teknolojiyle, Amerikan yapımı GPS güdümlü birçok silah ve mühimmatın etkili şekilde kullanımını önemli ölçüde azalttı.

Bu durumu tespit eden Kiev'deki askeri yetkililerin bu tür Amerikan yapımı silah ve mühimmatların kullanımını durdurduğu ve yerine sinyal karıştırıcı Rus teknolojisine üstün gelecek daha yeni ve etkili silahlar talep ettiği kaydedildi.

EXCALIBUR, HIMARS VE JDAM'LARIN HEDEFİ VURMA ORANLARI DÜŞMÜŞ

Haberde, GPS güdümlü Excalibur top mermilerinin, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve uçaklardan ateşlenen Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) roketlerinin, Rus sinyal karıştırıcıları tarafından rotadan çıkarılabildikleri ve hedefi vurma oranlarının ciddi şekilde azaldığı vurgulandı.

Ukrayna ordusunun raporlarında, Excalibur top mermilerinin hedefi vurma oranının zaman içinde yüzde 50'den yüzde 10'un altına düştüğü, bunun üzerine ordunun bu top mermilerini kullanmayı bıraktığı ve 6 ay önce de Pentagon'un artık bu mühimmatı göndermeyi durdurduğu belirtildi.

Benzer şekilde HIMARS ve JDAM güdümlü roketlerinin hedefi vurma oranlarının zaman içinde kayda değer şekilde azaldığı raporlandı.

UKRAYNA DURUMU FARK EDİP ABD'YE BİLDİRMİŞ

Bunun üzerine Ukraynalı askeri yetkililerin, 2023 sonbaharından Nisan 2024'e kadar söz konusu durumla ilgili raporlarlar hazırlayıp bunu ABD'ye sundukları, Pentagon'dan yeni teknolojiye sahip güdümlü silah ve mühimmat talep ettikleri ifade edildi.

Haberde, Rusya'nın özellikle elektronik savaş kabiliyetleri konusunda son dönemde Çin ile yakın işbirliği içinde olduğu ve Moskova ile Pekin'in elektronik sinyallerin kullanımıyla ilgili yeni teknolojiler üzerine çalıştığı iddia edildi.

ABD 61 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ YARDIMI ONAYLAMIŞTI

ABD Kongresi, kısa zaman önce içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardımı da içeren güncel bir savunma yardımı paketini onaylamış, bunun üzerine Pentagon Kiev'e yeni savunma desteklerini göndermeye başladığını duyurmuştu.

275 MİLYON DOLARLIK İLAVE ASKERİ YARDIM
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya, aralarında çeşitli top mermisi ve güdümlü füzelerin de olduğu 275 milyon dolarlık ilave askeri yardım gönderileceğini açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı
Son dakika | Dışişleri Bakanlığından UAD’ın ’İsrail’ kararı sonrası BMGK’ya çağrı: Üzerinize düşeni yapın!
Doğal gaz üretiminde yeni rekor: Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız
Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı!
Seçil Erzan hakim karşısında! Denizbank yöneticileri ilk kez tanık: Fatih Terim ’Seçil Erzan kızım gibidir’ demiş | Dikkat çeken Nazlı Can detayı
Montella’dan sürpriz: A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı | Kamp programı belli oldu
Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig’İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu’dan sonra bir sürpriz daha geliyor
Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı
TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB’den izinsiz beyan verene hapis
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! 4. evre kanser hastasıydı! Tedavi gördüğü hastanede entübe edildi
Romanya ‘çocuklarımızdan değerli değil’ demişti! AB ülkesinde 65 bin sokak köpeği için kanun uygulandı
Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek’i etkisiz hale getirildi
Başıboş hayvan sorununa akılalmaz tepki: Hatice köpek taklidi yaptı!
Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Spil Dağı’nda darbedildiği ortaya çıktı! Yayına bağlanan ismin sözleri olayın seyrini değiştirdi
Makam aracıyla göçmen kaçakçılığında flaş detay! Askerler ve Suriyeli göçmenler arasında pazarlık! Adam başı 3 bin dolar
SON DAKİKA