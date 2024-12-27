Elon Musk’tan ABD’ye iflas uyarısı: Ya düzelteceğiz ya da…

ABD'de 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmeyi bekleyen seçilmiş Başkan Donald Trump'a en yakın isimlerden biri olan Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk'tan iflas uyarısı geldi.

Donald Trump ve Elon Musk, Reuters

ELON MUSK'TAN İFLAS UYARISI

Musk, ABD hükümetinin artan borcunu dizginleyemediği takdirde "fiili olarak iflas edeceği" konusunda uyarıda bulundu.

"YA DÜZELTECEĞİZ YA İFLAS EDECEĞİZ"

Trump yönetiminde harcamaları sınırlamakla görevli yeni bir departmana eş başkanlık edecek olan Musk, ABD'nin harcamalarına ilişkin paylaşımında "Ya bunu düzelteceğiz ya da fiilen iflas edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminde harcamaları sınırlamakla görevli yeni bir departmana eş başkanlık edecek olan Musk, ABD’nin harcamalarına ilişkin paylaşımında “Ya bunu düzelteceğiz ya da fiilen iflas edeceğiz” ifadelerini kullandı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

FEDERAL BORÇ 36 TRİLYON DOLARI AŞTI

ABD'nin brüt federal borcu kasım ayında 36 trilyon dolar sınırını aştı ve Musk bu gelişmeyi "dehşet verici" olarak nitelendirdi.

ABD KAPANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Musk geçtiğimiz hafta sosyal medyadaki etkisini kullanarak ABD Kongresi'nde geçici bir harcama tasarısı üzerine yapılan tartışmaya ağırlığını koydu. Musk, X'te Amerikan vatandaşı olan 200 milyondan fazla takipçisini Capitol Hill'deki temsilcileriyle iletişime geçmeye ve "geçmemesi gerektiğini" söylediği önerilen harcama tasarısına muhalefetlerini ifade etmeye çağırdı.

1500 sayfalık önlemin yanı sıra Trump tarafından önerilen ve Musk tarafından desteklenen alternatif de kabul edilmedi ve bu durum ABD hükümetini yeni bir kapanmanın eşiğine getirdi. Cuma gece yarısı sonrasında kabul edilen 118 sayfalık geçici çözüm, Başkan Joe Biden tarafından cumartesi günü yasaya dönüştürüldü.